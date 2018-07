Sonntag, 3. Dezember, 21.55 Uhr, 1. Programm: „Zu Protokoll“

Das war ein anderer Dutschke. Das war kein wilder Mann, kein Phantast, kein singender Redner und Happening-Organisator, war nicht der Buhmann ordnungs- und autoritätslüsterner Bürger und nicht der Schreckensrädelsführer der BZ: Leise und kenntnisreich sprach er, entschieden und bedachtsam zugleich, die Argumente hatten Hand und Fuß, es fehlte nicht an Beleg und kundig-historischer Absicherung.

Auf jenem Stuhl, den die Politiker vor ihm so oft als eine Art von Wolkensitz benutzt hatten, stand er dem sachlich fragenden, bohrenden, nicht ablassenden Gaus Rede und Antwort, beschönigte nichts, wich niemals aus, sondern nannte die Dinge beim Namen.

Die Diskrepanz zwischen den Regierenden und dem unmündigen Volk wurde beschrieben: Es ging um Schützens Denkschrift an diesem Tag, das acht Wochen zurückliegende Gespräch, hier Dutschke, dort Gaus, gewann unter solchen Aspekten eine Aktualität von besonderem Reiz. (Die Hälfte des Volks, konnte Allensbach zeigen, ist für Verhandlungen mit den Herren von Pankow; die Majorität befürwortet die Anerkennung der von Hitler gezogenen Grenzen; die Mächtigen aber kümmert das nicht: Welch ein Getöse im Wolkenkuckucksheim, wenn ein Dutschke oder ein Schütz auf Realitäten verweist!)

Wieder einmal erwies es sich deutlich, daß jetzt der Augenblick gekommen ist, wo nicht Akzentverschiebungen, die kleinen rosa Arabesken und grauen Nuancen, sondern nur Gegenentwürfe, Utopien und vom Geist der docta spes getragene Kontrastbilder die Lage verdeutlichen können, in der wir uns in diesem Lande befinden. Mochte manche der Dutschkeschen Thesen den Skeptiker befremdlich anmuten; mochte hier und dort der Aufklärungsgeist des achtzehnten und nicht des zwanzigsten Jahrhunderts wehen, mochte zuviel von den Herrschenden und zuwenig von den Technokraten, zuwenig von industriellen Gegebenheiten, von Kybernetik und Informationstheorie die Rede gewesen sein in diesem Disput (in den Reihen der außerparlamentarischen Bewegung fehlt es nicht an Soziologen, sondern an Naturwissenschaftlern) – das alles hindert nicht, daß das Hearing über die Probleme der Selbstorganisation von Minoritäten, die, aufklärerisch gesonnen und nach allgemeiner Bewußtseinsveränderung strebend, Majoritäten werden möchten ... das hindert nicht, daß diese Disputation dem Rang nach turmhoch über vergleichbaren Veranstaltungen stand.

Sehr.ehrlich war sie, und sie machte die Verschwisterung von Wissenschaft und gelehrter Hoffnung deutlich, in deren Zeichen die studentischen Diderots von heute (noch sind sie es nicht, aber die Besten könnten es werden) nach Veränderung streben. Die Abgrenzung gegenüber den Bolschewiki von einst und, unter anderen Zeichen, den Revolutionären der dritten Welt, klang plausibel. Es fehlte weder an Elan noch, als Antidot, an relativierendem Witz („Die Konterrevolutionäre hindern uns, so wie die Bolschewiki zu werden“). Gaus’ präzis-listige Fragen („Kommen nicht viele nur aus Langeweile zu Ihnen?“ – „Mag sein, doch wenn die Gründe der Langeweile bewußt werden, ist schon sehr viel gewonnen“) wurden ernst genommen, in Sekundenschnelle gewogen und mit zupackendem Ernst analysiert. Hier lief kein Schütz in blitzende Messer, hier orakelte man nicht im blasierter. Serenissimus-Stil, hier kam man zur Sache.

(Nur die Schlußvision der Subkultur am Rand der Gesellschaft, mit eigenen Normen und eigenen Kinos, war idyllisch-befremdlich skurril.)

Die Dinge sind im Fluß, ich plädiere für eine Fortsetzung der Aufklärungsreihe, Gaus sollte, anknüpfend an das Dutschke-Gespräch, mit Jürgen Habermas sprechen. Die Diskussion, die, weit entfernt von allem unverbindlichen Meinungsaustausch, weit entfernt vom Mummenschanz der Happenings, den Charakter einer rational abgesicherten Generalabrechnung hatte, will weitergeführt werden. Momes