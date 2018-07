Jürg Baur: „Romeo und Julia“, „Heptameron“, „Quintettosereno“, „Divertimento“; Sinfonieorchester des Süddeutschen Rundfunks, Leitung: Hans Müller-Kray, Alexander Kaul (Klavier), Bläser-Quintett des Südwestfunks, Franzpeter Goebels (Klavier), Christoph Caskel (Schlagzeug); Wergo 70 001, 29,– DM.

Neue Musik zu veröffentlichen, ist eine Frage des Mutes – der Privatmann Dr. Goldschmidt hat ihn gehabt, als er seine Wergo GmbH gründete. Es ist eine Frage des Kapitals – Goldschmidt investierte, was er hatte; es scheint nicht genug gewesen zu sein. In jüngster Zeit hat er sich mit den großen Musikverlagen liiert, vor allem Schott hat sich sehr breit gemacht. Aus der Zusammenarbeit mit Breitkopf & Härtel ist diese vorliegende erste Veröffentlichung einer neuen Serie (70 000er-Nummern) entstanden, die vielleicht einige zusätzliche Akzente in das bislang magere Repertoire an Platten mit Neuer Musik bringen könnte.

Breitkopf präsentiert dabei einen seiner Autoren, der ein bißchen im Hintergrund steht: Jürg Baur, seit 1965 Direktor des Robert-Schumann Konservatoriums zu Düsseldorf, hat nie die Mode mitbestimmt, er war ein bißchen vorsichtiger als mancher Stürmer und Dränger. Dafür zeigen seine Arbeiten seit der Zeit, die er als Stipendiat in der römischen Villa Massimo verbrachte (1960), eine kluge Mischung aus Witz und solider Technik, spritzigen Einfällen, und handwerklichem Können. Bestes Beispiel: die programmusikalisch-visionäre Suite „Romeo und Julia“, mit den vier Sätzen „Auftakt zum Fest“, „Abschied der Liebenden“, „Romeos Rückkehr nach Verona“ und „Totenklage“. Melodisches ist hier in zwölftönige Systeme eingebettet, Poesie verklärt das Strukturelle, Logische. Die einzelnen Aufnahmen entstanden größtenteils in Rundfunkstudios, sie machen sowohl musikalisch wie technisch die Platte sehr empfehlenswert nicht nur für jene, die sich dafür interessieren, was denn zwischen der vordersten Avantgarde und der Nachhut auch noch passiert.

Heinz Josef Herbort