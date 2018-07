Inhalt Seite 1 — Die Tote vom Bahndamm Seite 2 Auf einer Seite lesen

München

Als die Nacht hereinbrach und die Tore geschlossen wurden, zogen Totengräber zum Grab Nr. 187/450 auf den Münchner Waldfriedhof, in dem ein unbekanntes Kind beerdigt war. Sie räumten die Tannenzweige und die erfrorenen Blumen beiseite, die in den letzten Tagen auf dem Hügel niedergelegt worden waren. Erst vor knapp vier Wochen war das Kind begraben worden (ZEIT Nr. 46 „Die unbekannte Tote vom 25. Bezirk“). Jetzt gruben es die Totengräber wieder aus.

Im gerichtlich-medizinischen Institut wartete ein Zahnarzt, der das Kind zu Lebzeiten behandelt hatte, er identifizierte zwei Plomben in den Zähnen des Kindes als seine Arbeit. Eine Stunde später lag der Sarg mit dem toten Kind wieder in der Erde. Jetzt konnte ein Name in die Friedhofsakten geschrieben werden: Angela Kugler, geboren am 19. Juni 1961 in München.

Es ist zweifelhaft, ob Angela jemals den Namen Kugler gekannt hat. Als sie geboren wurde, nannte sich ihre Mutter Leithmann. Dann nannte sie sich Bellow. Als Angela starb, nannte sich ihre Mutter Crawford. Aber diese Namen waren ebenso falsch wie das runde Dutzend weiterer Namen, die sie führte. Im Haftbefehl des Ermittlungsrichters stehen ihre – richtigen Personalien: Hedwig Kugler, ledig, Kellnerin, 31 Jahre alt. Grund für den Haftbefehl: Verdacht des Totschlags. Nach ihrem eigenen Geständnis hat Hedwig Kugler ihre Tochter mit Schlaftabletten umgebracht.

Das Geständnis beendet das Rätselraten um die Herkunft des Kindes, das am 24. Juli dieses Jahres an einem Fußweg am Bahndamm in der Nähe der Friedenheimer Brücke nackt und tot gefunden wurde. Die Münchner Polizei unternahm seitdem im In- und Ausland ihre größte Fahndungsaktion, um das Kind zu identifizieren. Unter anderem wurden 20 126 Münchner Mädchen der Jahrgänge 1960 bis 1962 aufgesucht. Angela wurde nicht vermißt. Und heute will niemand das Kind auf den Bildern erkannt haben, die in und auf Fahndungsplakaten veröffentlicht wurden. Nur ein Zufall brachte die Polizei jetzt auf die Spur des bis dahin unbekannten Kindes. Auf der Landsberger Straße unweit der Friedenheimer Brücke, wo nachts die Dirnen nach Freiern ausspähen, kontrollierte die Kriminalpolizei ein parkendes Auto mit vier Insassen, zwei Männern und zwei Frauen.

Eine der Frauen, die keinen Ausweis hatte, wurde zur Überprüfung ins Polizeipräsidium mitgenommen. Dreimal gab sie Namen an, die sich als falsch herausstellten. Dann sagte sie die Wahrheit. Sie sei Hedwig Kugler. Bald wußte die Polizei, daß die Frau am 16. März 1936 in Marschendorf im Sudetenland geboren war. Nach Kriegsende zog sie mit ihren Eltern nach Österreich und landete in Graz. Sie arbeitete schließlich als Hausgehilfin in einem Grazer Vorort. Nach den Unterlagen der Grazer Polizei geriet sie dann auf die schiefe Bahn, wurde wegen kleiner Diebstähle und Betrügereien bestraft. Am 16. September 1955 meldete sie sich bei der Grazer Polizei ab, um ihr Glück in Deutschland zu versuchen.

Doch das vermeintliche Glück dauerte nicht lange. Wegen Eigentumsdelikten erhielt Hedwig Kugler im Jahre 1959 Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik und wurde nach Österreich abgeschoben. Um diese Zeit war die hübsche, schwarzhaarige Frau Mutter eines dreijährigen Buben, den das Münchner Jugendamt bei Pflegeeltern untergebracht hatte, wo er heute noch lebt.