Henry David Thoreau: über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Aus dem Amerikanischen übersetzt von W. E. Richartz. Diogenes Verlag, Zürich; 119 Seiten, 9,80 DM

Vor über hundert Jahren erschien in Amerika der Essay „On The Duty of Civil Disobedience“. Verfasser war der Schriftsteller, Naturphilosoph und Einsiedler Thoreau, der sich geweigert hatte, dem Staate Massachusetts eine Kriegssteuer zu zahlen und deshalb einen Tag ins Gefängnis mußte. Dieses Kleinod klassischer amerikanischer Literatur ist zum 150. Geburtstag Thoreaus seit längerer Zeit wieder ins Deutsche übertragen worden – im selben Jahr, als deutsche Studenten gegen das Establishment Sturm liefen.

Aber nicht nur der Aktualität wegen ist dieses Büchlein erwähnenswert – ebensosehr wegen der wohlfeilen, geschmackvollen Ausstattung, die das Lesen zum doppelten Genuß werden läßt. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages drucken wir eine Leseprobe ab: „Es gibt ungerechte Gesetze: Sollen wir ihnen befriedigt gehorchen, oder sollen wir es auf uns nehmen, sie zu bessern, und ihnen nur so lange gehorchen, bis wir das erreicht haben, oder sollen wir sie vielleicht sofort übertreten? Die Leute glauben im allgemeinen, unter einer Regierung, wie wir sie jetzt haben, sollten sie warten, bis sie die Mehrheit zu den Änderungen überredet haben. Wenn sie Widerstand leisteten, so glauben sie, wäre die Kur schlimmer als die Krankheit. Aber es ist die Regierung, die allein schuld hat, daß die Kur schlimmer als die Krankheit ist. Sie macht sie schlimmer. Warum tut sie nicht mehr dafür, Reformen vorzusehen und einzuleiten? Warum achtet sie nicht auf ihre verständige Minderheit? Warum muß sie lärmen und sich sträuben, bevor sie noch Schaden gelitten hat? Warum ermutigt sie die Bürger nicht, wachsam zu sein und ihre Fehler anzuzeigen und ihr damit Besseres zu tun, als an ihnen getan wurde?“

„Unter einer Regierung, die irgend jemanden unrechtmäßig einsperrt, ist das Gefängnis der angemessene Platz für einen gerechten Menschen ... Es ist das einzige Haus in einem Sklavenstaat, das ein freier Mann in Ehren bewohnen kann. Vielleicht glauben manche, daß sie dort ihren Einfluß verlieren, daß ihre Stimme das Ohr des Staates nicht mehr erreicht, sie glauben, daß ihre Feindschaft innerhalb dieser Mauern unwirksam wäre – aber sie wissen nicht, um wieviel die Wahrheit stärker ist als der Irrtum, und wieviel ausdrucksvoller und wirksamer sie die Ungerechtigkeit bekämpfen können, wenn sie sie nur ein bißchen an sich selbst erfahren haben. Lege in deine Stimme das ganze Gewicht, wirf nicht nur einen Papierzettel, sondern deinen ganzen Einfluß in die Waagschale. Eine Minderheit ist machtlos, wenn sie sich der Mehrheit anpaßt; sie ist dann noch nicht einmal eine Minderheit; unwiderstehlich aber ist sie, wenn sie ihr ganzes Gewicht einsetzt. Vor der Wahl, ob er alle anständigen Menschen im Gefängnis halten oder Krieg und Sklaverei aufgeben soll, wird der Staat mit seiner Antwort nicht zögern.“