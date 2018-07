Zum 50. Geburtstag des Schriftstellers

I.

Ich denke an einen Strand, vielleicht an ein befestigtes Flußufer, da ist ein Ortsschild, sagen wir ruhig: Neu-Zimpren. Man weiß noch nicht, wie die Leute hier wählen; man erkennt lediglich, daß es Schnaps- und Biertrinker sind. Es gibt keine westwärts reitenden Denkmalsfiguren, keine Wegweiser, die an Berlin, an Görlitz und Königsberg gemahnen, keine Straße, die nach einem Militär benannt ist. Der Bundeswehr ist die Durchfahrt nicht gestattet.

Da übrigens ist die Bank, man hat sie in einer Baracke untergebracht; und hier der Bahnhof: Man versteht schon, warum der Vorsteher dieser attraktiven Trübseligkeit in jeder freien Minute mit seinem Vertreter Mensch-ärgere-dichnicht spielt.

Die Leute heißen Feinhals, Schneider und Schnier, Frau Bach und Frau Brielach wohnen hier, Fred und Käte selbstverständlich, man begegnet den Fähmels, der Elsa Baskoleit, einem Doktor Murke, man glaubt die Leute irgendwoher zu kennen – natürlich, nach einer Weile besteht kein Zweifel mehr darüber, daß in Neu-Zimpren das gesamte epische Personal von Heinrich Böll wohnhaft ist.

Alle diese Leute, denke ich mir, haben die Schmerzlosigkeit romanhafter Existenz aufgegeben, haben sich, nach allen nachgesagten Beschädigungen durch Geschichte und Gesellschaft, verabredet, einen realen Ort mit Verheißungen zu gründen. Man kennt sich, man glaubt, eine Expedition ins Wirkliche riskieren zu können.

Bölls Personal ist also aus den Büchern desertiert, hat, so nehmen wir an, Neu-Zimpren gegründet – nicht, um leben zu lernen, sondern um ohne „die anderen“ leben zu können; und man hat insofern einen Grund zur Hoffnung, als man durch eine besondere Solidarität miteinander verbunden ist: man weiß, daß man überlebt hat.