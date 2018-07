Von Georges Louis Puech

Dreißig mehr oder weniger alte Damen waren der freundlichen Einladung gefolgt – in bunten Fluten über frisch gewelltem Haar. Im obersten Stockwerk der Deutschen Bank in Hambung am Adolph-Platz wurden sie von einigen Direktoren und Filialleitern mit einem freundlichen Händedruck empfangen. Kaum hatten sie in den tiefen Klubsesseln Platz genommen, da wurde ihnen die erste Gewissensfrage gestellt. „Sehr verehrte Damen, wissen Sie eigentlich, was Sie alles mit Ihrem Geld anfangen können?“ Die sehr verehrten Damen zögerten nicht mit ihrem „Kein“.

Die Herren der Deutschen Bank zeigten sich nicht im geringsten überrascht, sie wissen nämlich aus Erfahrung nur zu gut, daß viele Frauen in der Bundesrepublik über Anlagemöglichkeiten so gut wie nichts wissen. Das ist insofern erstaunlich, als zwei Drittel des Sozialprodukts der Bundesrepublik durch die Hände unserer Frauen gehen; aber nur die wenigsten finden den Weg zur Bank und den Mut, ihr Geld in Wertpapieren anzulegen.

Die Deutsche Bank fand, daß dies anders werden müsse und verfiel auf die Idee, einen Teil ihrer Öffentlichkeitsarbeit in der Form von Kaffeekränzchen zu betreiben. Damit folgen sie dem Beispiel amerikanischer Banken, die schon seit langem mit Kaffee und Kuchen um die Gunst der Frauen und deren Sparkapital werben.

Die Deutsche Bank in Frankfurt tat im vergangenen Jahr den ersten Schritt in dieser Richtung. In Hamburg folgte man dem Beispiel – mit dem Erfolg, daß seit dem Frühjahr bereits 22 Gruppen von insgesamt 700 Frauen an einer „Besichtigung“ der Deutschen Bank interessiert werden konnten.

„In diesem Hause wird kein Geld gedruckt“, mit solchen und ähnlichen Erklärungen versuchen die Herren Bankdirektoren, die Damen aus der Reserve zu locken und ihnen die Scheu vor einem großen Geldinstitut zu nehmen, das viele von ihnen zum erstenmal betreten.

So war es auch diesmal wieder. Nachdem, das Eis mit freundlichen Scherzen gebrochen und der erste Kontakt hergestellt war, ging es mit dem Lastenaufzug in den Keller zu den Stahltresoren. „Was glauben Sie, was dieses Paket hier wert ist?“ Der Herr Direktor hielt ein Bündel von Wertpapieren hoch in der Hand und blickte die Damen fragend an. Ehrerbietiges Schweigen rundum. „Eine Million Mark, meine Damen!“ Das machte Eindruck. Einer Million wird man nicht alle Tage ansichtig. Die Werbungskünstler der Deutschen Bank machen indessen nicht bei derartigen Mätzchen halt.