Von Valeska von Roques

Brendan, der Sohn britischer Freunde, macht seinen Eltern Sorgen. „Sehen Sie nur“, sagten sie bekümmert und riefen den Jungen. Er schoß auf mich zu, streckte mir die Hand entgegen und versank in einen perfekten Diener. Es fehlte nur das Hackenklappen.

Nun war Brendan, als ich ihn kennenlernte, ein richtiges kleines Scheusal von vier Jahren und ausgesuchter Bosheit. Doch wie er nun vor mir „zusammenklappte“, um mich dann, Lob erwartend, treuherzig anzusehen, fand ich seine Verwandlung in ein dressiertes Äffchen einigermaßen erschreckend.

„Das hat er im deutschen Kindergarten gelernt“, klagte die Mutter.

Ihre Befürchtung, daß die angelernte Verbeugung den Vierjährigen zum Untertan verkrüppeln könnte, mag übertrieben sein; daß aber der wilde Brendan nicht böse Wörter oder Mumps oder Masern, sondern eben den Diener aus dem Kindergarten mitbrachte, ist kennzeichnend – und das nicht nur irgendwie.

Die Hamburger Psychologin Anne-Marie Tausch (ihre Forschungen über autoritäres Lehrerverhalten, die sie gemeinsam mit ihrem Mann, Professor Tausch, unternommen hat, erregten vor einigen Jahren Aufsehen) hat jetzt eine Untersuchung über das Sozialklima in westdeutschen Großstadtkindergärten abgeschlossen; was sie beschreibt, kann auch bei dem, der den Gebrauch von Autorität in der Kindererziehung nicht grundsätzlich verabscheut, Kopfschütteln auslösen.

Kindergartentanten, so stellte die Forscherin (mit ihrem Team Heike Hübsch, Arnfried Barthel und Bernd Fittkau) fest, reden fast ausschließlich im Imperativ: 82 Prozent ihrer Äußerungen sind Befehle, Aufforderungen und mehr oder minder kategorische Fragen. Alle dreißig Sekunden ertönt ein Kommando von ihren Lippen. Schier pausenlos werden die Kinder dirigiert: Neun von dreizehn Kindergärtnerinnen, die an der Untersuchung teilnahmen, waren im Lauf einer Stunde nicht eine Minute lang still.