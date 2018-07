„Oscar Dominguez“ (Leverkusen, Städtisches Museum Schloß Morsbroich): Die Chronisten des Surrealismus wie Marcel Jean und Patrick Waldberg zählen Oscar Dominguez (geboren 1906 auf den Kanarischen Inseln, gestorben 1957 in Paris) zu den seltsamsten und markantesten Erscheinungen der zweiten surrealistischen Welle, die Mitte der dreißiger Jahre in Paris mit Künstlern wie Matta, Wifredo Laut, Hans Bellmer die altersmüde Bewegung überraschend aktivierte.

Dominguez hat damals die Decalcomanie als eine surrealistische Technik entdeckt, eine Methode, die, nach André Breton, jedermann in die Lage versetzt, „nach Belieben ein Fenster zu öffnen auf die schönsten Landschaften der Welt und andere“. Das Verfahren ist denkbar einfach. Man verteilt schwarze Farbe unregelmäßig auf glattem weißem Papier, legt ein zweites Blatt darüber, drückt es mit dem Handrücken fest, zieht es ab, wiederholt das Pressen und Lüften, bis das Blatt annähernd trocken ist, und hat am Ende etwas auf dem Papier, was sich als phantastische Landschaft, als Gebirge, Grotten, Unterwasserflora, Wald und Lichtung deuten läßt.

Dominguez hat auch zahlreiche surrealistische Objekte hergestellt, welche „die gegensätzlichsten Elemente auf der ihnen am wenigsten entsprechenden Ebene“ zusammenbrachten. Auf dieser deutschen Erstausteilung sieht man jedoch nur seine Bilder und Zeichnungen zwischen 1935 und 1957.

Es ist das Werk eines glänzend begabten Dilettanten, der wahllos und mit wechselndem Glück surrealistische Themen aufgreift und wieder fallen läßt, der in seinem Vortrag manchmal Picasso und manchmal Wifredo Lam oder auch Chirico imitiert und dem zwischendurch, gleichsam aus Versehen, die erstaunlichsten und ganz eigenhändige Dinge unterlaufen. „Leda et le cygne“ und die „Amazone“ verbergen ihren abgründigen mythologischen Witz hinter federnd eleganten Kurven. Ihnen ebenbürtig sind die Paraphrasen über Telephon, Plattenspieler und Schreibmaschine. Ähnlich wie bei Klapheck stehen sie ihrem Zweck entfremdet im Bild.

Dominguez verfolgt indessen keine psychologischen Intentionen. Er läßt die Apparate leer laufen, im Sinne einer nur noch absurden Mechanik. – Bis zum 14. Januar.

Gottfried Sello

„Zeichnungen der Dürerzeit“ (München, Staatliche Graphische Sammlung): „Dürer und seine Zeit“ in Berlin, „Zeichnungen der Dürerzeit“ in München, die eine Ausstellung wanderte groß und repräsentativ durch die USA, die andere ist stationär, sehr viel kleiner, aber ein Dokument vorbildlicher Zusammenarbeit. Die Mailänder Biblioteca Ambrosiana, in deren Besitz die wichtigsten der ausgestellten Blätter sind, hatte bereits im Vorjahr ein Konvolut kostbarer Zeichnungen der italienischen Frührenaissance nach München geschickt. Sie wurden im weltberühmten Doerner-Institut der Graphischen Sammlungen restauriert und konserviert und anschließend ausgestellt. In diesem Jahr nun sind es die altdeutschen Zeichnungen und Aquarelle, die zur Behandlung nach München gegeben wurden und dort jetzt, ergänzt durch Zeichnungen. vor allem. Wolf Hubers und seiner Werkstatt, ausgestellt sind (bis zum 14. Januar). Die Blätter von Huber, Neuerwerbungen der Graphischen Sammlung, präsentieren sich hier zum erstenmal der Öffentlichkeit und zeigen, daß dieser jüngste Meister der Donauschule den Vergleich mit Altdorfer kaum zu scheuen braucht. Die präzise, graphisch strukturierte Zeichnung gewinnt bei Huber mit zunehmendem Alter an ausgesprochen malerischen Qualitäten, die Konturen vereinfachen sich, die Lavierung bewirkt eine größere Plastizität. Huber beherrscht sein Handwerk glänzend, die zahlreichen Repliken und Kopien zeigen, daß er ein begehrter Künstler war, ein wendiger Mann, der den Zeitgeist, den Umbruch der Zeit spürte und bewußt mitvollzog. Als Nur-Mitglied. der Donauschule ist er wohl kaum abzutun. Wohingegen Hans von Kulmbach, nach Dürer und Huber mit den meisten Blättern vertreten, sich durch nicht sehr viel mehr als seine oft unangenehm empfindungsvolle Art auszeichnet und von anderen Dürer-Schülern abhebt. Von den 17 Dürer-Blättern der Ambrosiana schließlich sind mindestens drei nicht nur außergewöhnlich schön, sondern auch verhältnismäßig unbekannt: Eine auf Vorder- und Rückseite desselben Blattes ausgeführte Proportionsstudie zum Kupferstich „Ritter, Tod und Teufel“, eine Federzeichnung „Nürnbergerin im Hauskleid“, wunderbar abgestuft in den Farben, und schließlich der „Baum“, ein durch seine Mischung aus Impressionismus und Detailbesessenheit ungepressionismus und großartiges Aquarell.

Petra Kipphoff