Von Carl Weiß

Saigon im Dezember

Seit Herbst vorigen Jahres haben in Südvietnam fünf Wahlgänge stattgefunden: für eine verfassunggebende Versammlung, für Dorf- und Gemeinderäte, für einen Senat, für ein Unterhaus und für den Präsidenten nebst Vizepräsidenten.

Am ehrlichsten waren die Dorfratswahlen, die im April und Mai 1967 in 1037 von schätzungsweise 2500 Dörfern abgehalten wurden, und die Wahlen der Vorsteher ländlicher Wehreinheiten (in 4610 von insgesamt etwa 13 000 „Hamlets“). Die Städte haben ihre Selbstverwaltungsorgane noch nicht gewählt.

Am umstrittensten war die Präsidentenwahl. Größere Stimmzettelmanipulationen zugunsten des siegreichen „Tickets“ Thieu-Ky werden hier unter der Hand zugegeben, mit dem entschuldigenden Hinweis, daß der „kleine Schwindel“ nach Vorliegen der Hälfte der Wahlresultate aus Panik verübt worden sei, sich aber nachträglich als unnötig herausgestellt habe. Schwerer wiegt der Vorwurf, daß die Sieger den „Friedenskandidaten“ Truong Dinh Dzu, der mit 817 120 immerhin die Hälfte ihres eigenen Stimmenanteils erreicht hatte, nach der Wahl auf dem Polizeiwege kaltgestellt haben, wozu die reichlich schillernde Persönlichkeit Dzus freilich genügend Handhaben bot.

Die Zweifel an der „Echtheit“ der Wahlen für die beiden Häuser des neugeschaffenen Parlaments entzünden sich vor allem an der Vor-Auswahl der Kandidaten. Linksverdächtige waren auf dem Verwaltungswege ausgeschaltet worden. Anders hätte ein geteiltes Land, das sich im Bürgerkrieg befindet, wohl auch kaum verfahren können. Es bleibt somit die Frage, ob die verschiedenen Wahlprozeduren und die Wiedereinführung eines zivilen Regierungselements mitten im Kriege eigentlich zweckmäßig war. Was haben die Amerikaner und was hat Südvietnam dadurch gewonnen – was möglicherweise verloren?

Auf der Habenseite steht Saigons erhöhte außenpolitische Respektabilität in der asiatischen Umwelt. Wenn man alle Faktoren abzieht, die die fünf vietnamesischen Wahlen von einem idealen Ausdruck des Volkswillens trennen, bleibt im Vergleich zu den meisten Staaten dieser Weltregion noch ein durchaus sehenswertes Stück legaler Basis übrig. Ferner haben die Wahlen und die Parlamentsbildung mitgeholfen, der amerikanischen Öffentlichkeit die Fortdauer des Krieges verdaulicher zu machen.