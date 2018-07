Die deutschen Aktienkurse sind in diesem Jahr um durchschnittlich 40 Prozent gestiegen. Aktienbesitzer können sich also reicher fühlen als vor Jahresfrist. Aber sie genießen ihre Freude nicht ungetrübt. Der Fiskus verlangt für diesen Zuwachs einen Preis in Form erhöhter Vermögensteuer. Jahresschlußkurse sind gleichzeitig Steuerkurse. Nach ihnen wird der Wert des steuerpflichtigen Wertpapiervermögens bemessen. In den letzten Jahren ließ sich dieses Problem recht angenehm lösen. Die anhaltende Aktienbaisse verringerte die zu zahlende Vermögensteuer – und das war wahrscheinlich das einzig Positive an der schwachen Börsentendenz. Hermann J. Abs, damals noch Sprecher der Deutschen Bank, heute ihr Aufsichtsratsvorsitzender, meinte vor zwei Jahren, man solle der Bundesregierung einen Blumenstrauß dafür schicken, daß ihre Politik zum Zusammenbruch des Aktienmarktes geführt habe mit dem Effekt, daß der Bürger Vermögensteuern spare.

Zu solchen „Sozialleistungen“ war die Regierung Kiesinger nicht bereit. Deshalb legen sich manche Anleger die Frage vor, ob nicht ein wenig Disziplin oder Selbsthilfe bis zum Jahresende zu einer Korrektur der Kurse führen kann. In früheren Zeiten war es nicht selten, daß die Jahresschlußkurse von interessierter Seite herunterfrisiert wurden. Allerdings keine einfache Sache, wenn es von den Spekulanten bemerkt wird. Sie steigen zu den billigen Kursen ein, weil sie sicher sein können, daß sich im Januar ein Wiederanstieg vollzieht.

Sieht man von den immer noch recht aktiven Investment-Fonds ab, die keine Vermögensteuer-Sorgen kennen, dann sind die deutschen Aktienanleger mit Zukäufen sehr vorsichtig geworden. Ihnen ist an weiteren Kurssteigerungen vorerst nicht sonderlich gelegen. Offensichtlich werden deshalb Kaufaufträge bis ins nächste Jahr zurückgestellt. Ähnlich handeln auch die Kreditinstitute, bei denen die Jahresabschlußarbeiten eingesetzt haben und die aus technischen Gründen an vehementen Bewegungen auf den eigenen Konten nicht mehr sonderlich interessiert sind.

Es ist jedoch kennzeichnend für die Verfassung der deutschen Börse, daß diese aus technischen Gründen erzwungene Inaktivität bisher keine Kursschwächen hervorrief. Im Gegenteil, auf Teilgebieten ging die Aufwärtsbewegung munter weiter. Favoriten der letzten Tage waren wieder die Eisen- und Stahlaktien. Teilweise erreichten sie neue Jahreshöchstkurse. Selbst ein Papier wie die Rheinstahl-Aktie, lange Monate hindurch Mauerblümchen des Montanmarktes, setzte sich nach oben in Bewegung. Die Käufer vertrauen nicht nur auf die wohltätige Wirkung einiger Rüstungsaufträge, sondern mehr noch auf eine Reorganisation des Management, dessen Operationen in den verganenen Jahren heftiger Kritik unterlagen.

Kaum zu bremsen scheint die Aufwärtsbewegung der Großbankaktien zu sein. Trotz der Einbußen, die sich im Kreditgeschäft durch die eingeengten Zinsmargen ergeben haben, sind die Kreditinstitute ertragsstark geblieben. Das ist aber nicht der Hauptgrund ihrer Beliebtheit. Großbanken gelten wegen ihrer wertvollen Beteiligungen an Industrie und Handel als „die allerfeinsten Investment-Fonds“, deren Portefeuilles im Zuge der Aktienhausse an Wert kräftig gewonnen haben. Das soll auch in den Bankenkursen zum Ausdruck gebracht werden. Im Hintergrund steht außerdem noch die Hoffnung auf Kapitalerhöhungen zu Pari-Ausgabekursen. Darüber dürfte in den Vorständen allerdings noch nicht das letzte Wort gesprochen sein.

Bei den Chemie- und Elektroaktien machte sich das Fehlen der ausländischen Anleger bemerkbar. Nach Abflauen der internationalen Währungsspekulation hat der Drang des internationalen Kapitals in die deutschen Aktien merklich nachgelassen. Das wird sich dann wieder ändern, wenn sich die Meinung durchsetzt, daß die amerikanische Börse vor einer schwierigen Phase steht und die Gewinne der amerikanischen Industrie rückläufig sein werden.

Bei den Werten der Großchemie werden die Kurse augenscheinlich durch die bevorstehende Kapitalerhöhung der Farbwerke Hoechst gehemmt. Es ist zu erwarten, daß einige Fonds ihre Bezugsrechte verkaufen, um mit den Erlösen später ihre Ausschüttungen aufzubessern. K. W.