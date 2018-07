Neckermann will weg vom Image des billigen Jakob. Das Versandhaus wird nach langer Vorbereitungszeit eine eigene Reisebürolette aufbauen – feudale Büros mit Teppichen und viel Service, in den besten Geschäftsstraßen. Bisher verkaufte Neckermann über etwa 200 kleine, nicht im Deutschen Reisebüroverband organisierte Reisebüros, in den eigenen Kaufhäusern und per Versand.

Neckermann hätte eine seriöse Bürokette müheloser erwerben können. Doch bisher war Quelle jedesmal schneller (Transeuropa, Alpen-See-Reisen). Der Deutsche Reisebüroverband hat gegen die Verbindung Versandhaus mit „amtlichen“ Reisebüros neuerdings nichts mehr einzuwenden. Inzwischen hat Hummel (DRV-Mitglied) sich mit dem Otto-Versand arrangiert und Scharnow mit Bertelsmann.

Der Schritt Neckermanns fällt in eine Zeit der aufgeweichten Fronten. (ZEIT Nr. 48: „Mit den Versandhäusern leben.“) War es für Neckermann zu spät, die ursprünglichen Pläne umzustoßen, oder wird er die eigene Kette noch mit bereits bestehenden Reisebüros abrunden?

In Hamburg wurde der erste Neckermann-Reisedienst eröffnet. Noch vor Jahresende folgen Agenturen in Stuttgart und Köln. Zum angestrebten Bild will die Eröffnungswerbung nicht recht passen: Reisen zu Schleuderpreisen, zum Beispiel eine Westindien-Kreuzfahrt mit Taras Shevchenko für 1250 Mark (Originalpreis: 1850 Mark). rod