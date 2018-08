Inhalt Seite 1 — Paß für kleine Abenteurer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ernst Hornickel

Der San-Bernardino-Paß, den meisten, die jährlich über Gotthard und Brenner nach Süden strömen, unbekannt, hat weder mit dem großen noch mit dem kleinen St. Bernhard etwas zu tun. Er ist auch kein italienischer Paß, sondern ein ganz und gar schweizerisches Stück, ein Nachbar des ungleich berühmteren Splügen-Passes, dessen Südabfall den Italienern gehört. Mit dem Durchstich des Gebirgsmassivs, das der San-Bernardino-Paß in 48 sehr engen Kehren überwand, ist er zu einem nur 2063 Meter hohen Museumsstück geworden und sollte eigentlich in diesem Zustande erhalten werden. Mit seinen engen gefährlichen Postkutschen-Kehren, die aus Goethes Zeit stammen, und seiner unvergleichlich attraktiven Paßhöhe könnte er weiterhin ein Anziehungspunkt für kleine Abenteurer bleiben.

Der neue Tunnel ist gebührenfrei. Das ist ein hochherziger Entschluß, der nicht gerade begüterten Graubündner Bauherren, die der 6,6 Kilometer lange Tunnel 120 Millionen Schweizer Franken und der Jahresunterhalt eine Million kosten wird. In diesem Tunnel wurden alle modernsten Erkenntnisse des Straßentunnelbaus verwertet. Seine Beleuchtung ist durchgehend und vollkommen. Entlüftung durch ein Luft-Absaugsystem. Zufuhr frischer Luft durch einen großen Kanal unter der Straßendecke. Optische Führung, Pannen-Nischen, sogar mit einigen Brünnlein, geben auch dem Unerfahrenen am Steuer in den fünf Minuten, die er mit einer vernünftigen vorgeschriebenen Tunnelgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer im Herzen des Gebirgsmassivs verbringt, das Gefühl der Sicherheit.

Der neue San-Bernardino-Tunnel (übrigens auch für die transalpine Ölleitung Ingolstadt–Mailand) wurde in einer Rampen-Höhe von 1613 Meter nur 400 Meter unter der Paßhöhe angelegt, zu der seine Entlüftungsschächte hinaufführen. Die Zufahrtsstraßen, die in der landschaftlich dramatischen Via Mala und Roffla-Schlucht immer schwieriger werden, sind noch nicht vollendet. Es wird noch mindestens drei Jahre dauern, bis die absolute und durchgängige Wintersicherheit der Bernardino-Route in jedem Falle auch bei strengen Wintern garantiert ist. Bis dahin muß man sich auch hier auf die Orientierungstafeln über die zeitweilige Schließung von Pässen gefaßt machen. Sie erwarten den Reisenden schon bei Chur und in Thusis am Eingang der Via Mala.

Wer mit der Bodensee-Fähre Friedrichshafen-Romanshorn kommt, erreicht schon hinter Rorschach die eidgenössische Autobahn nach St. Margarethen-Chur. St. Margarethen wird vom Strom der durch Bayern und Württemberg anreisenden Touristen berührt. Von St. Margarethen führt heute die Autostraße N 13 (Richtgeschwindigkeit 80 bis 120 Stundenkilometer) ohne Unterbrechung bis Haag, wo die neue Rheinbrücke ins Liechtensteinische hinüberführt.

Obwohl keine der zahlreichen, oft durch notwendige Kunstbauten maßlos verteuerten eidgenössischen Autobahnen so billig ist wie diese Rheinuferbahn, harrt das Teilstück Haag-Buchs-Sargans noch immer der Vollendung.

In einer schwer zu findenden Einfahrt fädelt man sich in Sargans dann wieder auf die N 13 ein und fährt jetzt an der weingesegneten Bündner Herrschaft und den Thermen von Bad Ragaz vorbei nach Landquart, wo die Abzweigung durch das Prättigau über Klosters nach Davos ständig winteroffen bleibt.