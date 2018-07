Inhalt Seite 1 — SEINE MAGNIFIZENZ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unter den radikalen Forderungen, mit denen die Studenten jetzt an (beinahe) allen deutschen Universitäten ihren Professoren Angst machen, steht an erster Stelle die nach einer „paritätischen Besetzung“ der Universitätsgremien. Als Vorbild wird gern jene „Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden“ zitiert, wie sie sich in den Universitäten des Mittelalters verkörperte; die Vorstellungen scheinen jedoch eher an der Mitbestimmung in der Montanindustrie orientiert, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten „paritätisch“ vertreten sind.

Die Fordernden ebenso wie die Herausgeforderten täten gut daran, sich möglichst schnell über den Sinn und die Folgen der „Studentenmitbestimmung“ zu verständigen. Dazu könnten Hearings nach amerikanischen und neuerdings Bonner Mustern abgehalten werden.

Es dürfte sich dabei bald herausstellen, daß „paritätische Besetzung“ ein Modell für eine Hochschul-Struktur noch nicht ausreichend kennzeichnet. Viele Varianten sind denkbar.

Nehmen wir die radikalste: „Paritätische Besetzung“ bedeute, daß alle entscheidenden Universitätsgremien, ohne Ausnahme, mit der gleichen Zahl von Studenten, Nichtordinarien (vom Assistenten bis zum außerplanmäßigen Professor) und Ordinarien besetzt sind – auch die Berufungs-Ausschüsse, auch die Prüfungs-Kommissionen, auch die Senate.

An der Berufung eines neuen Lehrstuhlinhabers würden dann auch diejenigen mitwirken, die nach zwei oder drei Jahren wieder aus der Universität ausscheiden. Können das die anderen, die bleiben und daher an den Folgen einer Fehlentscheidung ein Leben lang zu tragen hätten, guten Gewissens akzeptieren?

Das Prüfungsverfahren unserer Hochschule leidet, so meine ich, daran, daß es – anders als in den romanischen und in den englischsprechenden Ländern – zu stark von persönlich Beteiligten, nämlich den Professoren als Prüfern, bestimmt wird. Kann es sich bessern, wenn es nun auch noch von den am stärksten Betroffenen, den Studenten als zu Prüfenden, mitbestimmt wird?