Von Hellmut Belke

Unter Berufung auf die Statistik, den Goldenen Schnitt, die Bibel oder die kapitalistische Gesellschaftsordnung wird nahezu jedes Phänomen der Intimsphäre behandelt. Paradoxerweise fehlte es aber bislang an begrifflichem Rüstzeug zur Bewältigung des sexuellen Moments auf der offenen Szene des Theaters. Dies ist um so merkwürdiger, als die Bühne ohne Eros unvorstellbar ist. In diese Bresche springt nun

Arthur Maria Rabenalt: „Mimus Eroticus“ – Antike, Mittelalter und Renaissance, 20. Jahrhundert; Verlag für Kulturforschung, Hamburg; drei Bände, 383, 317 und 343 S., je 98,– DM.

Den Autor interessiert „der sich produzierende nackte Mensch auf dem Thespis- oder Festwagen, auf dem Wirtshaustisch, innerhalb des Hufeisens der Galatafel, auf der Bühne und im Parkett...“. Ihn beschäftigen neben den hohen Kunstformen die Randerscheinungen (Gastmahlsdarbietungen, Gladiaturen, Massenhinrichtungen, Geheimtheater, Zirkus, Karneval, Kino, Striptease und so weiter) unter erotischem Blickwinkel. Vollständigkeit des Obskuren wird vom Autor zumindest in der Aufzählung angestrebt. Reiches Bildmaterial, chronologisch kunterbunt, illustriert das Werk. Bildunterschriften zieren selbst noch das Eindeutigste.

Um dem Werk seine theoretische Grundlage zu geben, zieht Rabenalt gegen „gewisse scholastische Vorstellungen der theaterwissenschaftlichen Dogmatik“ zu Felde. Ein hundertfach bewährter Praktiker der Film- und Theaterbranche zeigt theoretisierenden Bekennermut. Man sehe das an: „Schlagen wir also auf die Gefahr hin, daß uns die Verdammung von der Lehrkanzel sicher ist, unsere These an die Universitätstür. Es ist ja nur ein Artikel. Er lautet, es gibt und gab nie ein religiöses Theater. Weder im Altertum, noch in der christlichen Zeit.“ Theater könne erst entstehen, „wenn die Radioaktivität der gefährlichen mythischen Strahlung sich abgelagert hat“, wenn die Religion „ausgegoren, abgelagert, gekeltert ist“. Das nenne ich radioaktiv verpanschten Wein.

Rabenalt will hoch hinaus: „Es handelt sich bei dieser Grenzzone sozusagen nicht um die Atmosphäre der gesamten theatralischen Szenik, sondern um deren Ionosphäre, das heißt um die Schauszenik, die sich vorwiegend außerhalb der ‚Pfosten und Bretter‘ des abendländischen Theaters... abwickelt.“ Lassen wir den Verdacht beiseite, hier handle es sich um ein Venus-Merkur-Astronautentum. Selbst auf dem Boden der Theaterwissenschaft gibt er uns Rätsel auf. Nehmen wir zur stilistischen und inhaltlichen Charakterisierung des Gesamtwerkes das Thema „Griechisches Drama“. Es „löst sich auf im Mimus und Pantomimus, nachdem es in der Komödie seine Götter und Heroen nur noch offenbachisch unernst genommen hat. Das antike Drama endet mit der Götterparodie, zur Zeit, als mit Mimus und Pantomimus, die beide aus dem Osten stammen, aus derselben Himmelsrichtung kommende neue Religionen wirksam werden.“ Auch ein Randgebietsschreiber sollte mit der Theatergeschichte nicht derart umgehen. Dem Leser wird der Trugschluß suggeriert, Mimus und Pantomimus seien eine Zerfallsform des griechischen Dramas. Mimesis aber, die Kunstfertigkeit der Lebensnachahmung, dürfte als ursprüngliches Element in jedem Kult und in jeder Himmelsrichtung auffindbar sein, lange bevor die ersten Tragödien und Komödien aufgeschrieben wurden.

Nicht das griechische Drama schlechthin, sondern die klassische Tragödie erlebte ihren Niedergang, als die besten Geister in den Bann des Sokrates gerieten. Wäre der Niedergang der griechischen Tragödie ein großer Verlust gewesen? Kaum, wenn man liest: „Die Dramen Ödipus, Antigone, Orest, Medea und so weiter handeln ausschließlich von inzestuösen Vorgängen, Vater-, Mutter- und Kindermord ...“