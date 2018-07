Umsatzrückgang und Dividendensenkung sind die markanten Punkte der „diesjährigen Leidensgeschichte“, über die KHD-Chef Dr. Karl-Heinz Sonne vor der Presse berichtete. Das Geschäftsjahr 1966/67 (30. Juni) war für das Unternehmen alles andere als goldgerändert. Als Produzent von Investitionsgütern – Straßen- und Schienenfahrzeuge, Ackerschlepper, Motoren, Industrieanlagen – bekam KHD die Auswirkungen der Rezession in voller Härte zu spüren.

Das Konjunkturpendel, das bei dieser Firma zu extremen Ausschlägen neigt, schlug ins Negative. Der Auftragseingang verminderte sich im Berichtsjahr um 14 Prozent, der Auftragsbestand lag am Bilanzstichtag um 3 Prozent unter dem des Vorjahres. Das erforderte eine Anpassung der Beschäftigung.

Vor allem im I.kw-Geschäft wurde mit dem Konjunkturrückgang nicht nur die Abhängigkeit von der Baukonjunktur sichtbar, sie ließ auch die strukturellen Schwierigkeiten dieser Branche – erhebliche Überkapazitäten – mit Vehemenz in Erscheinung treten. So ist verständlich, da 15 man in Köln-Deutz dem Leber-Plan mit starkem Unbehagen gegenübersteht und eine existentielle Bedrohung fürchtet. Eine eventuelle Belebung des Schienenfahrzeuggeschäfts in diesem Zusammenhang brächte dem Unternehmen keine adäquaten Ausgleich, da dieses bisher nur etwas mehr als 10 Prozent des Lkw-Umsatzes ausmachte. Trotz dieser Nöte sind in der Lkw-Produktion noch keine Ansätze zur Kooperation erkennbar.

Dennoch gibt sich die Verwaltung für das laufende Geschäftsjahr gedämpft optimistisch. Das geplante Investitionsvolumen liegt mit 90 Millionen Mark auf der Höhe des Vorjahres. Ob KHD die Dividende von 6 Prozent halten kann, darüber wollte Dr. Sonne noch keine feste Prognose geben. Bedenkt man, daß die diesjährige Ausschüttung bei Ausnutzung aller steuerlichen Abschreibungschancen nur durch Auflösung von Rückstellungen möglich war, so wäre eine ohne derlei Bilanzrochaden erwirtschaftete Dividende in gleicher Höhe ein beachtenswerter Fortschritt.