London, im Dezember

Allen Mahnungen der EWG-Kommission zum Trotz deutet nichts darauf hin, daß die Franzosen am 18. und 19. Dezember in Brüssel ihre Opposition gegen Verhandlungen mit England aufgeben werden. Alle tröstlichen Worte der London-Besucher Rey, Luns und Brandt haben die Befürchtungen der Briten nicht zerstreuen können. Offiziell legt die Regierung Wilson Optimismus an den Tag, aber die Stunde der Guillotine ist nahe, ein Gnadenakt de Gaulles steht kaum zu erwarten. Und was dann?

Zunächst einmal wird Wilson jeder Aktion enthoben sein. Das Unterhaus geht am 21. Dezember bis Ende Januar in die Ferien. Februar und März werden Monate der Vorbereitung auf eine der schärfsten Budget-Debatten sein, die England seit langem erlebt hat – wenn nicht der Pfundkurs und der Druck auf die Reserven schon vorher weitere Sparmaßnahmen nötig machen. Der neue Finanzminister Jenkins ist darauf bedacht, seine Pandora-Büchse möglichst nicht mit einem Male über das Volk auszugießen. Da kann also das Thema Europa im Regen schlechter Schlagzeilen untergehen oder, wie sich der spectator drastisch ausdrückte, von Harold Wilson „wie eine tote Ente im Eisschrank versteckt werden“.

Es steht zu vermuten, daß nach einem endgültigen Abwinken der Brüsseler Minister die Europa-Begeisterung in England um so mehr abnehmen muß, je pathetischer Wilson davon redet, der Antrag bleibe unverändert auf dem Tisch, auf den er ihn „geknallt“ habe, wie er sich nach de Gaulles Pressekonferenz ausdrückte. Also wird Schweigen auch hier den Philosophen auszeichnen. Wenn der Rundblick, den man in Whitehall unternimmt, zu dem Resultat führt, daß alle anderen Lösungen außer dem EWG-Beitritt mißlich oder gar utopisch sind, wenn also auf einen neuen Europa-Anlauf gewartet werden soll, dann braucht es viel Geschick, die Stimmung dafür im Lande zu konservieren.

Die Meinungserhebungen werden in der Bevölkerung eine starke Unruhe widerspiegeln und die Frage laut werden lassen, ob sich denn kein anderer Weg findet. So lange sich die beiden großen Parteien einig sind, solche Schwankungen mit Zuversicht zu ignorieren, hat das keine Bedeutung. Aber werden sie einig bleiben? Bei Labour sind die Gegner des Beitritts bekannt. Der ehemalige Handelsminister Jay, der ehemalige Fraktionsvorsitzende Shinwell und eine Gruppe von Abgeordneten werden ihr Bestes tun, um eine Europa-Müdigkeit zu schüren. Dagegen steht natürlich die Tatsache, daß alle Ersatzlösungen nur mit den USA denkbar sind und daß eine stärkere Abhängigkeit von Amerika eher noch unpopulärer sein müßte, zumindest in der Labour Party selbst.

Ob es auch im Kabinett zu Auseinandersetzungen über den bisherigen Europa-Kurs kommt, hängt vor allem von Wilsons Direktiven ab. So lange der Premierminister pro-europäisch redet, werden die Lauen unter seinen Kabinettskollegen, wie Verteidigungsminister Healey oder Innenminister Callaghan, sich nicht zu offener Gegnerschaft bekennen. Kann aber der Paulus Wilson, sozusagen gerade erst bekehrt, sich in Saulus zurückverwandeln? Sein Prestige ist durch das Abrücken von der Parole „Nie wird das Pfund abgewertet!“ zum erstenmal schwer angeschlagen. Es läßt sich nicht dadurch aufbessern, daß er nun auch von seinen Europa-Bekenntnissen abweicht.

Seine Gegner sagen, daß er – vor allem beim Näherrücken des Wahltermins 1970/71 – zu allem bereit sein wird, was Stimmen einträgt. Wäre Europa, so sagen sie weiter, in zwei Jahren wirklich für die meisten Engländer eine „tote Ente“, so gäbe es einen nationaldenkenden Wilson. Und eine solche Wählerstimmung müßte auch die Konservativen in den Strudel reißen. Es käme dann zu einem Propaganda-Wettlauf um den Ruf des besten Anti-Europäers.