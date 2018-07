Ein Israel-Band, der zugleich in Bildern über das Land informieren und auf neunzig Textseiten einen Abriß der Geschichte des Judentums von den Anfängen in Mythos und Legende bis zur Gegenwart, genauer: der Situation des Staates Israel nach dem Sechstagekrieg, geben will, ist gewiß ein ehrgeiziges Unternehmen. Den Verfassern des Bandes

Eva und Zeev Goldmann / Hed Wimmer: „Das Land, das ich dir zeigen werde – Israel und seine Jahrtausende“; Verlag C. J. Bucher, Luzern/Frankfurt; 162 S. mit 68 S. Farbphotos, 77 Illustrationen und 13 geographischen Karten, 74,– DM

muß bescheinigt werden, daß sie sich ihrer Aufgabe mit einer in dieser Buchgattung gar nicht so selbstverständlichen Sorgfalt und einigem Geschick entledigt haben. Der Textteil ist hier nicht ein hingeschluderter Appendix zu den Photos, sondern ein selbständig lesenswerter Bestandteil des Buches. Es ist klar, daß es bei einem derartigen Parforceritt durch die Jahrtausende, durch Historie und Geistesgeschichte nicht ohne Simplifikationen abgeht, doch kommt das der Lesbarkeit zugute.

Die Verfasser sind eine Kunstkritikerin und ein Archäologieprofessor: das bezeichnet zugleich Vorzüge und Grenzen des Bandes. Der Schwerpunkt liegt auf der jüdischen Frühgeschichte, das heißt, etwa die Hälfte des Textes ist der Zeit bis zur Zerstörung des dritten Tempels, dem Beginn einer fast zweitausendjährigen Diaspora, gewidmet, und der moderne Staat Israel kommt mit vier Textseiten, von denen zwei auf eine Rechtfertigung des Sechstagekrieges entfallen, sehr knapp weg. Leser also, die sich vor allem für die aktuellen Probleme Israels interessieren, werden hier kaum befriedigt werden; auch ist das Buch kein Reiseführer.

Und dennoch ist dieser Band nicht nur für den historisch besonders Prädisponierten lesenswert. Hier wird nämlich eine historische Kontinuität aufgezeigt, die trotz vieler Brüche und Rückschläge relativ einheitliche Entwicklung einer sich immer wieder politisch manifestierenden Idee. Ohne die Kenntnis dieser Tradition ist vieles in der gegenwärtigen politischen Realität des Staates Israel schwer verständlich.

Die Autoren sind Israelis, und sie machen kein Hehl aus ihrer Parteilichkeit, wenn sie über den modernen Staat schreiben. Das wirkt nur dann störend, wenn es zu Ausrutschern (die jordanischen Soldaten werden unversehens zu „Kriegern“, und nur die arabische Kriegführung wird „mörderisch“ genannt) führt.

Die Farbphotos des Bandes, gelegentlich sind es eher Buntphotos, wollen den Text illustrieren; folglich geben auch sie kein Bild von Israel, wie es etwa dem Besucher gewöhnlich vorgesetzt wird. Das Hauptgewicht liegt hier auf dem kunsthistorisch Interessanten, und auch die Landschaftsaufnahmen sind auf Zeitlosigkeit hin stilisiert – ein Telegraphenmast etwa wirkt hier als Entgleisung. Das einzige Photo, das den neuen Staat kennzeichnen soll, zeigt ausgerechnet einige Peitschenmasten, wie sie in jeder modernen Großstadt zu finden sind – das ist schade.

Kein Leitfaden für Touristen also, sondern eine Anregung für Leser, denen daran gelegen ist, die Vorgeschichte und damit einen wesentlichen Teil des Selbstverständnisses eines einzigartigen Staates kennenzulernen. Rainer Zimmer