Paris, im Dezember

Die Debatte über die englische Kandidatur für den Gemeinsamen Markt ist von allen Beteiligten in der Öffentlichkeit geführt worden, bevor sie am 18. Dezember im Ministerrat der EWG wieder diplomatische Formen annehmen wird. Es sieht aber nicht so aus, als könnte die Diplomatie im jetzigen Stadium schon einen Ausweg aus der Krise aufzeigen, in die der Zusammenstoß der französischen Auffassungen mit denen der fünf anderen EWG-Partner die Gemeinschaft führt.

Die öffentliche Debatte hat vor allem in der parlamentarischen Versammlung der Westeuropäischen Union stattgefunden, die in der vergangenen Woche in Paris tagte. Der holländische Außenminister Luns hat sich daran beteiligt. Er traf während seines Pariser Aufenthalts seinen französischen Kollegen. Und Couve de Murville ließ sicher nicht zufällig am gleichen Tag vor dem Auswärtigen Ausschuß der Nationalversammlung einige lapidare Worte über die englische Kandidatur fallen. Kurz darauf nahm die „Sozialistische Internationale“, wie zu erwarten, in pro-englischer Weise Stellung.

Die Diskussion begann mit einem Paukenschlag. Die Abgeordneten wandten sich mit einer „Pariser Erklärung“ an die Öffentlichkeit, griffen den französischen Staatspräsidenten wegen vertragswidrigen Verhaltens an und forderten von den Außenministern der fünf Partnerländer Frankreichs im Gemeinsamen Markt: sie sollten sich über Frankreich hinwegsetzen und die Verhandlungen mit England beginnen.

Das war eine Kampfansage, über die man sich in Frankreich nicht zu wundern brauchte. Sie war eine Antwort auf die letzte Pressekonferenz de Gaulles. Wer anderen so ungeniert unangenehme Wahrheiten sagt – oder das, was er für Wahrheit hält – der kann sich nicht wundern, wenn man ihm ungeniert antwortet. Das gehört aber auch zum Aufbau taktischer Positionen auf allen Seiten. In diesem Verhandlungsstadium dominiert noch die harte und entschlossene Haltung. Gleichzeitig werden aber auch schon die Positionen nach Kompromissen abgeklopft.

Man wird solche Kompromisse erst finden, wenn eine Antwort auf zwei Fragen möglich ist: Wird England eine andere Lösung als die Vollmitgliedschaft annehmen? Ist das „Arrangement“, das General de Gaulle anbot, mehr als nur Handelsvertrag, und kann es als Übergangslösung angesehen werden, die automatisch zur Mitgliedschaft führt, wenn der Bewerber gewisse Bedingungen erfüllt hat?

Bisher ist aus London von nichts anderem als der Vollmitgliedschaft die Rede. Luns, der von London nach Paris kam, erklärte, solange keine Alternative aufgezeigt werde, sei auch keine andere Lösung denkbar. Er forderte Frankreich auf, zu erklären, ob es einer Assoziierung mit Übergangscharakter und automatischem Erwerb der Mitgliedschaft zustimme.