Wer die neue, 90 Seiten starke Subventionsliste des Bundes nach aufmerksamem Studium aus der Hand legt, kann nur noch mit großer Sorge über die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes nachdenken. Das Subventionsunwesen scheint unaufhaltsam zu wuchern, Krankheitsherden im Wirtschaftskörper gleich. Immer wieder liest man, ein Abbau der Finanzhilfen sei zur Zeit nicht vertretbar. Entbehrliche Subventionen gibt es nach Meinung der Bundesregierung kaum.

Was zu ernster Besorgnis Anlaß gibt, ist indessen nicht so sehr die Höhe der Finanzhilfen – zusammen mit Steuerbegünstigungen werden es 1968 immerhin 29,5 Milliarden Mark sein. Besorgniserregender ist die Tatsache, daß so wenig für jene Hilfen eingesetzt wurde, die unsere wirtschaftliche Leistungskraft und das Wachstum fördern, und so viel für die Erhaltung überholter Strukturen.

Nun kann keine Regierung einen großen Teil ihrer Ausgaben für überflüssig erklären. Sie hätte sie dann ja nie beschließen dürfen. Insofern ist die Regierung im Grunde überfordert. Deshalb erscheinen wohl manche Leistungen als Anpassungshilfen, die in Wirklichkeit reine Erhaltungssubventionen sind. Der Abbau der Subventionen wird auch erschwert, weil sie für viele Staatsdiener gleichsam eine Existenzberechtigung darstellen. Sie müssen ja verwaltet werden. Beim Kindergeld und den Zuschüssen zur Rentenversicherung sowie zur Altershilfe für Landwirte weigerten sich die zuständigen Minister sogar, sie auch nur nachrichtlich in die Listen mit aufzunehmen.

Fürwahr, es herrscht immer noch Wirrwarr um die Subventionen. Und es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis auf diesem Gebiet wenigstens einigermaßen reiner Tisch gemacht worden ist. ks