Der amerikanische Hirnforscher J. C. Fentress hatte das Verhalten einer bestimmten Wühlmaus-Art studiert und dabei folgendes festgestellt: Wenn die Tiere einen sich über ihnen bewegenden Gegenstand bemerken, laufen diejenigen Wühlmäuse, die im freien Feld leben, davon, während die im Wald beheimateten Mäuse der gleichen Art regungslos verharren. Fentress nahm diese Beobachtung zum Anlaß, ein Experiment auszuführen, das ihm vorzüglich glückte: Seine Versuchsobjekte waren Zoologen. Ihnen erzählte er von seinen Verhaltensstudien an den Wühlmäusen, jedoch stellte er das Ergebnis auf den Kopf. Die im Wald lebenden Wühlmäuse versuchten zu entkommen, wenn sie etwas Bedrohliches über sich erblicken, log er, und die im freien Feld lebenden Tiere stellten sich tot.

Welchen Grund dies habe, wollte Fentress von den Zoologen wissen. Die Gefragten fanden sogleich eine plausible Erklärung. Sie „bewiesen“, daß unter den im Wald beheimateten Mäusen nur diejenige Variante die größte Chance gehabt habe zu überleben und sich fortzupflanzen, die bei einem drohenden Angriff aus der Luft die Flucht ergriff, während es bei den in ungeschützter Umgebung lebenden Mäusen gerade umgekehrt gewesen sei.

Just das wollte Dr. Fentress demonstrieren: Aus der von Darwin begründeten Entwicklungslehre läßt sich eine Deutung des genauen Gegenteils der tatsächlich vorhandenen umweltspezifischen Verhaltensunterschiede ableiten.

Das ist keineswegs überraschend, meint Dr. Murray Eden Mathematiker und Professor für das Elektroingenieurwesen am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Die Entwicklungslehre, so erklärt er, basiere auf einer Tautologie, und aus einem solchen logischen Zirkelschluß könne man bekanntlich jede beliebige Aussage herleiten.

Im Darwinismus wird die Entstehung der verschiedenen Arten als Resultat zufällig eingetretener Erbänderungen, Mutationen, erklärt, von denen sich diejenigen manifestiert haben, die der betreffenden Spezies die größten Überlebenschancen gewähren. Der klassische Darwinismus gibt der ihrer Umwelt am besten angepaßten Variante die größte Überlebenschance; im Neo-Darwinismus wird das problematische Kriterium des „besten Angepaßtseins“ durch ein definitorisch leichter faßbares Ausleseprinzip ersetzt: die Zahl der Nachkommen. Danach setzt sich die Mutante mit der größten Nachkommenschaft im Lebenskampf durch.

Sowohl der Darwinismus als auch der Neo-Darwinismus führen nach Edens Ansicht zu logischen Schwierigkeiten, weil danach nur die Eigenschaften der Organismen erhalten bleiben, die ein Überleben sichern, um Nachkommen erzeugen zu können. Fragt man nun, welche Organismen mehr Nachkommen haben, dann kann die Evolutionslehre lediglich die Antwort geben: diejenige, die mehr Nachkommen zu produzieren vermögen.

Eine solche Tautologie sei sinnleer, insbesondere könne eine damit behaftete Theorie prinzipiell nicht durch einen Gegenbeweis erschüttert werden. Es lasse sich deshalb nicht, wie bei einer physikalischen Theorie, ein Experiment erfinden, dessen Resultat über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Evolutionslehre entscheiden könne.