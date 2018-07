Inhalt Seite 1 — Am Biertisch – mit Bewußtsein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gisela Stelly

Der Name verweist an bürgerliche Südseeträume von Schaumkronen und seichter Bootsfahrt. Die „Blaue Grotte“ befindet sich drei Fuß wegminuten vom Kurfürstendamm, in einer Seitenstraße.

Um fünf Uhr morgens werden in der Kneipe die Stühle auf die Tische gestellt, reduziert die müde Kellnerin die ohnehin dämmerige Beleuchtung auf ein Minimum, werden die letzten Gläser und die letzten Gäste eingesammelt. Ein Asyl für Rituale macht dicht.

Früher einmal war es eine Kneipe, in der Zuhälter, Dirnen, aber auch die Kleinbürger aus der Nachbarschaft ihr „Bierchen“ tranken. Dann wurde sie langsam unterwandert, in Besitz genommen von jenen, die das Vergnügungs- und Konsumritual durchschauen, als Manipulations- und Zwangmittel ablehnen und sich in Kneipen zurückziehen, in der sie sich keiner Beat-Bar-Braten-Atmosphäre unterordnen müssen – „off-Kudamm“.

Vor allem aber ist die „Blaue Grotte“ mittlerweile zum Treffpunkt einer Clique geworden, deren spezifische Eigenart darin besteht, „subversiv“ zu sein. Die Gruppe hat nicht jenen Grad an Geschlossenheit, wie etwa die „underground“-Bewegung im New Yorker Village, obwohl die Berliner Solidarisierten ein ähnliches Ziel haben: ein „Milieu“ zu bilden, eigene Institutionen einzurichten, spezifische Mittel zu finden, sich vorzuzeigen. In dem Dreieck SDS-Hauptquartier – Republikanischer Klub“ – Kneipe ist die „Grotte“ der Ort geworden, wo man sich zu späterer Stunde und in nicht mehr ganz reiner ideologischer Zusammensetzung trifft und vergnüglich ist – und das mit Bewußtsein.

Nichts Außergewöhnliches ist an dieser „Grotte“, sie ist höchst gewöhnlich, nur daß sie den Spielraum läßt, unter sich zu sein, daß sie wenig von der Art Verhalten fordert, das man „verbindlich“ nennt.

Vor dem Ausschank stehen ein paar Hocker. Die Stühle und Tische sind holzig und sonst nichts. Die Musik-Box hat die neuesten Schlager, und Flipp-Automaten stehen nahe der Toilette. Im Sommer stehen Stühle auf der Straße, und auch im Winter wird der hintere, fast abgetrennte Raum im Whisky-à-go-go-Stil mit Tanzfläche nur hin und wieder wahrgenommen. Ge-Jessen wird nicht, und wenn, dann nur Bockwurst. Getrunken wird Korn und Bier. In anderen Kneipen ist das kaum anders; doch Bier und Korn und Bockwurst und Holztische und Holzstühle, hier bekommen sie eine neue Qualität. Ihre Werte stellen sich gleichsam auf den Kopf, werden zu einem neuen Ritual erhoben – das des so vertrackt einfachen Lebens. In diesem Falle verdreht sich Marxens Satz: Das Bewußtsein bestimmt das Sein. Die Umwelt wird durch die Gedanken veredelt.