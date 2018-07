Berlin

Hochherzig ist eines ihrer beliebten Worte, oder auch „armes altes München“. Sie spricht von „gütigen Spenden“, der „Unermüdlichkeit“ des „treuen vierbeinigen Weggefährten“. Ihr Organisationstalent ist saalfüllend, und wenn sie skandierend dreimal das Wort „Weihnachten“ haucht, ohne im nachhinein zu erröten, dann spürt man ihre Heilsqualitäten von der Mitte der Bühne herunter.

Erna Graff, Ehrenpräsidentin des Berliner Tierschutzvereins und Vizepräsidentin des deutschen Tierschutzbundes, von Theodor Heuss mit dem Bundesverdienstkreuz bedacht, sorgt in jedem Jahr für eine unnachahmliche Feier. Blindenführhundweihnachtsbescherung und Bescherung armer Würmchen (Hunde von Kleinstrentnern und Sozialunterstützungsempfängern).

Die „Herren Redakteure und Herren Sendeleiter“ waren zu dieser, „einer der schönsten und lührendsten Weihnachtsfeiern in unserer Stadt“ eingeladen. Für Photographen würden „ab 17 Uhr Blinde mit ihren Führhunden an weihnachtlich geschmückten Tischen, auf denen sich die Pakete für die Blindenführhunde, aber auch für die ‚armen Würmchen‘ befinden, zu Aufnahmen zur Verfügung stehen“. Die „traditionellen Weihnachtsbouletten und die Blutwurst für den weiteren Verlauf des Abends“ gehörten zu den am Platz zu verzehrenden Geschenken. In den erwähnten Paketen waren die Firmenspenden Hundekuchen, Schokoladen-Vitamin-Drops, Halsband, Trinknapf, Futternapf (Plastik blau), Kauknochen. Nach jeder Darbietung „danken wir den Künstlern, indem wir mit den Händen winken, denn viele unserer treuen Vier-Seiner empfinden lautes Händeklatschen unangenehm“. Diese Auflage, stumm zu danken, wenn die Arie schön, der Sketch geglückt war, vurde nicht in allen Fällen mit der gewünschten Stille befolgt. Was übrigens ganz egal war. Die „Getreuen“ bellten auch, wenn die im Saal befindliche Hundertschaft weiße Servietten schwenkte.

Ein von Erna Graff angesprochener und für seine Anwesenheit herzlich bedankter Stadtrat sagte „wau, wau“ zur atmosphärischen Anpassung. Eine mit allen Drolerien ihrer Branche ausgestattete Dame vom Unterhaltungsfunk sagte einmal „wuff“ durchs Mikrophon. Ein Abgeordneter sagte: „Mein Freund, der Regierende Bürgermeister Klaus Schütz, ist auch Tierfreund und läßt alle Zwei- und Vierbeiner herzlich grüßen. Ich selbst grüße Sie von Schnüfi und Mütschelinchen“, worauf Frau Graff aufklärerisch dazwischenruft: „Das sind Meerschweinchen.“ Dann sagt sie: „Dank, tausend Dank“ und gibt ihrer Freude Ausdruck, daß „gerade an der Spitze der Stadt die Liebe zum Tier“ so gepflegt wird.

Es wird viel gesungen. Auch die beiden Sendboten der Berliner Kindl-Brauerei singen etwas unfrei „Stille Nacht“ mit, um nachher, als die Programmfolge an sie kam, die steuerliche Patenschaft für zehn „arme Würmchen“ zu verkünden. Und wieder gibt eine „Gabe der Liebe“ Frau Graff die Möglichkeit, das Mikrophon zu ergreifen: „Eine Hundekuchenfirma bittet mich in einem eben eingetroffenen Telegramm, Hunde zu benennen, die ein Jahr Hundekuchen bekommen sollen.“ Die Schöneberger Sängerknaben singen „am Kamin gibt’s ein Plätzchen, das gehört unserm Kätzchen“. Ursula Schirrmacher charmiert: „Wer kann dafür, daß mich die Männer so gerne wollen?“

In den Einkaufstaschen zittern die Pinscher. Der Präsident des deutschen Tierschutzbundes, Staranwalt Hermann Stolting aus Frankfurt, wird mit einer goldenen Medaille für „außergewöhnliche Leistungen im Tierschutz“ geehrt. Der Tier-Anwalt packt in seinen Dankesworten ein heißes Eisen an: „Solange es mich an der Tierschutz-Spitze gibt, wird es in der Frage der Legebatterien für Hühner keine Konzessionen geben.“ Doch dann haben wieder die Hunde und ihre Berliner Beschützerin das Wort: Bellen und hochherzige Dankesworte...

Marie Luise Scherer