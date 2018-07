Deutschlands Autofahrer müssen im nächsten Jahr die neuen Bedingungen ihrer Haftpflichtversicherungen studieren. Die jetzt zwischen dem HUK-Verband (Verband der Haftpflicht-, Unfall- und Kraftverkehrsversicherer) und dem Bundesaufsichtsrat für das Versicherungswesen ausgehandelten neuen Tarife bringen dem Kraftfahrer 1968 nur Vorteile. Ab 1. Januar 1969 dagegen werden die Bedingungen viele Kraftfahrer viel Geld kosten. Die wesentlichen Punkte: Neue Bestimmungen für die Gewährung von Schadenfreiheitsrabatten (gültig ab 1. Januar 1968) und die Einführung eines Malus-Systems (Unfallzuschläge) ab 1. Januar 1969.

Die Versicherer hatten neue Prämienerhöhungen verlangt (letzte Erhöhung Anfang 1967, um 12,5 Prozent). Denn die Reparaturkosten steigen Monat für Monat um etwa ein Prozent. Die Einführung der Mehrwertsteuer wird 1968 die Reparaturpreise noch zusätzlich erhöhen. Doch aus Rücksicht auf die schwache Konjunktur, in erster Linie auf die Automobilindustrie, verzichteten die Versicherer. Sie verzichteten sogar darauf, alle Anfänger während des ersten Jahres mit einem Zuschlag (20 Prozent auf die normale Prämie war vorgeschlagen) zu belasten. Man wollte die in diesem Jahr begonnenen Verhandlungen mit der Autoindustrie und Vertretern der Werkstätten über eine Senkung der Reparaturpreise nicht stören.

Eine Verbesserung ihrer Lage versprechen sich die Versicherer vom Malus-System: Für jeden Unfall im Jahr 1968 muß der Autofahrer 1969 höhere Prämien zahlen. Die Höhe der Zuschläge wird erst im Herbst 1968 auf Grund des Schadenverlaufs im ersten Halbjahr entschieden. Vorschläge: Für Fahrer ohne Schadenfreiheitsrabatt erhöht sich die Jahresprämie bei einem Unfall um zehn Prozent, bei zwei Unfällen um 30, bei drei und mehr Unfällen um 50 Prozent. Fest steht bisher nur der höchste Zuschlag: 50 Prozent. Die höchste Prämie für einen VW steigt im schlimmsten Fall von etwa 300 auf 450 Mark (Gruppe 24 bis 30 PS, Deckung 250 000 Mark).

Für Fahrer mit Schadenfreiheitsrabatt wird es bei den einzelnen Versicherungen unterschiedliche Regelungen geben. Ein Fahrer jedoch, der nach zwei oder mehr unfallfreien Kalenderjahren einen Unfall meldet, darf nur um eine Rabattstufe zurückgesetzt werden. Macht er dagegen zwei Unfälle, so darf ihm die Versicherung alle Rabatte streichen und mit dem Malus bestrafen. Für den Fall, daß ein Fahrer nach einem unfallfreien Jahr einen Unfall meldet, gibt es für die Versicherungen keine Vorschrift. Wer vier und mehr Unfälle verursacht, soll immer mit dem höchsten Malus belastet werden.

Die Vorschriften des Bundeswirtschaftsministeriums lassen also den Versicherern freie Hand. Der Kraftfahrer wird daher die Bedingungen verschiedener Versicherungen vergleichen müssen.

Dieses System ist für Anfänger hart. Ursprünglich sollten mit dem Malus nur notorische Unfallfahrer bestraft werden. Wer als Anfänger in einem Jahr nur einen Unfall verursacht, ist noch kein notorischer Sünder. Die Versicherer haben hier einen Ausgleich für den Verzicht auf eine generelle Höherbelastung der Anfänger durchgesetzt.

Bei Neckermanns Neckura-Versicherung, bisher die einzige deutsche Versicherung mit Malus-System, ist man milder: Dort zahlt der Autofahrer einen außerordentlich niedrigen Grundbeitrag (VW 1200: 216 Mark). Der Malus wird erst gefordert, wenn innerhalb von zwei Jahren zwei Unfälle gemeldet wurden. Allerdings beträgt der Malus 50 Prozent und steigt im schlimmsten Fall bis auf 200 Prozent. Andererseits bringen die neuen Bestimmungen spürbare Verbesserungen: Fahrer ohne Unfall verlieren ihren Rabatt nicht mehr, wenn sie ihren Wagen vorübergehend stillegen (bis zu drei Monaten) oder wenn sie ihr Fahrzeug wechseln und innerhalb von sechs Monaten für den neuen Wagen einen Vertrag abschließen.

Einige üble Beutelschneidereien der Versicherungen wurden ebenfalls verboten: Ein gemeldeter Schaden wirkt sich nur noch dann negativ für den Versicherten aus, wenn die Versicherung auch tatsächlich eine Entschädigung zahlen muß. Bisher wurde für jeden gemeldeten Unfall der Rabatt gestrichen. Begründung: Verwaltungskosten. Auch Aufwendungen, die der Versicherung auf Grund allgemeiner Vereinbarungen mit anderen Versicherungen (Teilungsabkommen) oder mit Sozialversicherungen entstehen, wirken sich auf den Schadenfreiheitsrabatt des unschuldig am Unfall beteiligten Fahrers nicht mehr aus. Weitere Vorteile für den Kraftfahrer ergeben sich aus den Vorschriften über Aufbau und Kalkulation der Tarife sowie über die Verwendung des Gewinns: Die Versicherungen müssen in Zukunft höhere Beträge an ihre Kunden zurückzahlen (Beitragsrückerstattung), allerdings nur an Autofahrer, die im jeweiligen Jahr keinen Unfall gemeldet hatten. Rolf Diekhof