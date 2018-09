Von Wolf gang Müller-Haeseler

Ein wenig neidisch wird manches kapitalsuchende deutsche Unternehmen auf das Haus Siemens blicken, das über seine luxemburgische Finanzholding eine Anleihe über 50 Millionen sfrs. verkaufte, für die es nur 5,5 Prozent Zinsen bezahlen muß. Firmen, die weder einen so renommierten Namen wie Siemens haben, noch über eine ausländische Finanzgesellschaft verfügen, müssen heute mindestens 6,5 Prozent bieten. Dr. Karl Klasen, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, meinte sogar, „wir müssen froh sein, wenn wir die Rückkehr zum siebenprozentigen Wertpapier umgehen könnten“.

An der Börse liegt heute der Zinsertrag für Pfandbriefe, Anleihen und Kommunalobligationen knapp über sieben Prozent, auch wenn der Nominalzins noch auf sechs oder sechseinhalb Prozent lautet. An der Börse werden diese Papiere jedoch so niedrig notiert, daß die effektive Verzinsung über sieben Prozent liegt.

Für manche Probleme haben Plisch und Plum – Wirtschaftsminister Karl Schiller und Finanzminister Franz Josef Strauß – eine Lösung gefunden. Aber ein Ziel hat die Große Koalition nicht erreicht: Die angestrebte Zinssenkung auf sechs Prozent liegt immer noch in weiter Ferne. Und nichts spricht dafür, daß sie in einem überschaubaren Zeitraum erreicht werden kann. Im Gegenteil, es gibt sogar Anzeichen, daß der langfristige Zins wieder steigt, trotz aller Hilfen der Deutschen Bundesbank.

Im Januar dieses Jahres beschlossen die Finanzminister aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Italien und der Bundesrepublik auf dem englischen Landsitz Chequers eine „konzertierte Aktion“ ihrer Länder, um durch Verbilligung der Kredite die konjunkturellen Schwächetendenzen in den wichtigsten Industrieländern zu überwinden. Überall waren in den Monaten zuvor die Zinsen in die Höhe gegangen, der Preis für Kredite war teurer geworden, und mancher Unternehmer mußte sich überlegen, ob zu diesem Preis Investitionen noch vertretbar waren. England laboriert seit Jahren an einer schleichenden Wirtschaftskrise, in den USA drohte der längste Boom der Wirtschaftsgeschichte abzuflauen, und die Bundesrepublik steckte bereits mitten in der schwersten Rezession seit Kriegsende. Die Finanzminister Italiens und Frankreichs befürchteten, daß die Schwächeanfälle der anderen auch auf ihre Länder übergreifen könnten.

In der Tat haben auch nach der Konferenz von Chequers neben der Bundesrepublik acht Länder, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Schweden und die Schweiz den Diskontsatz herabgesetzt. Drei von ihnen jedoch – Großbritannien im Zusammenhang mit der Pfundabwertung sowie Kanada und Schweden – sahen sich bereits wieder gezwungen, die Ermäßigung rückgängig zu machen. Anfang dieser Woche hat auch Dänemark als Folge der Kronenabwertung seinen Diskontsatz erhöht. Es ist keine Rede mehr davon, durch eine weltweite Zinssenkungsaktion den erlahmenden Auftriebskräften der Weltwirtschaft einen neuen Impuls zu geben. Dort, wo sich in den letzten Monaten eine wirtschaftliche Belebung zeigte, waren dafür andere Faktoren verantwortlich. In den USA stützte die Nachfrage im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg die Konjunktur, in der Bundesrepublik trug die Schillersche Politik des deficit spending ihre ersten Früchte.

Allerdings hat hier auch die Deutsche Bundesbank mit einer Reihe von Maßnahmen Hilfestellung geleistet, um die damals mit durchschnittlich 8,6 Prozent exotisch hohen Kosten für langfristiges Kapital auf ein Niveau herunterzuschleusen, das das Klima für eine Neubelebung der wirtschaftlichen Tätigkeit verbessern sollte. Aber Regierung und Notenbank war nur ein Teilerfolg beschieden. Statt auf die angestrebten sechs Prozent herunterzugehen, steht der langfristige Zins heute noch bei rund sieben Prozent.