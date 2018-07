Von Helmut Mader

Zu seinem imaginären Tagebuch „Das suchen nach dem gestrigen tag oder schnee auf einem heißen brotwecken“ wurde Artmann durch Linnes „Iter Laponicum“ angeregt. Er bewunderte an Linné (wie er in seinem Beitrag zu „Ein Gedicht und sein Autor“ bemerkt) „die strahlenden Momentaufnahmen winziger Dinge“ und versuchte diese Detailgenauigkeit auf seine Beschreibung des Alltags zu übertragen. Das ist für Artmann bezeichnend: Er verwendet in seinen Arbeiten oft Stilzitate, bedient sich historischer Ausdrucksmittel, bricht sie und transformiert sie zu einer quasi archaischen Modernität. Sein neues Buch –

Hans Carl Artmann: „Fleiß und Industrie“; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 68 S., 10,– DM

scheint nach dem Vorbild der Lesebuchtexte und Schulaufsätze unserer Großeltern geschrieben zu sein. Es sind Berufsidyllen eines vorindustrieellen oder am Beginn der Industrialisierung stehenden Zeitalters. Vorgeführt werden vorwiegend handwerkliche, ausgefallene und aussterbende Berufe. Die dreißig Miniaturen, jede acht Absätze lang, berühren sich thematisch mit einigen von Artmanns „berliner gedichten“ (aus dem Band „verbarium“). Auch die Technik ihrer Herstellung verrät einen engen Zusammenhang mit seiner Lyrik. Was Artmann, der sich einen „Kuppler und Zuhälter von Worten“ nennt, über seine Gedichte sagt: „Ich setze ... Worte in Szene und sie treiben ihre eigene Choreographie“ – diese Methode ist auch an der Kurzprosa von „Fleiß und Industrie“ ablesbar. Die „biedermeierliche“ Atmosphäre wird vor allem mit Hilfe eines bestimmten Vokabulars in Szene gesetzt. Dauernd werden Wendungen gebraucht wie „fleißige hände“, „rechtschaffene eitern“, „ein untadelig gemüt“, „ein bescheidenes, braves mädchen“, „schaumduftende woge“, „eherner Charakter“. Die antiquierte Verwendung der Adjektive wird noch durch ihre Häufung und durch altmodischen Satzbau unterstrichen. Das Klopstock-Zitat: „Vom land ziehet das rind, der muntere metzger nimmts auf“, fügt sich bruchlos in den Gesamttext.

Artmann entwirft die Wortlandschaft einer verstaubten Klassik, er entwirft noch einmal die „schönen klaren worte“, nachdem sie längst entleert und über unzählige epigonale Abwandlungen zur Banalität abgesunken sind. Sie erweisen sich als möglicher ästhetischer Entwurf der Moderne.

Trotzdem langweilte einen das Buch am Ende, wenn seine Systematik nicht ab und zu die kalauernde Trockenheit Karl Valentins hervorbrächte, etwa die Definition: „Ein garten, welcher allen gehört, wird park genannt.“