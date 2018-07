Essen

Mit dem Ausbildungsstand der Essener Polizei scheint es nicht zum besten zu stehen. Drei ausgewachsene Polizisten einer Funkstreife sind dort nicht in der Lage, "ein schmächtiges Bürschchen" in "geschulter Art" in ihren Streifenwagen zu befördern, damit auf der Wache seine Personalien überprüft werden können. Es bedarf dazu erst eines zertrümmerten Kiefers, eines Nasenbeinbruches und einer lädierten Augenbraue. Nur mit solch "einfacher körperlicher Gewalt" – wie es ein Essener Polizeisprecher ausdrückte – können sich einige der Polizisten in Essen offensichtlich Respekt verschaffen. Daß eine dieser "Großstadt-Nachtbegegnungen, wie sie häufig vorkommen",jetzt ins Licht der Öffentlichkeit geriet, war Schlägerpech. Der Zusammengeschlagene war ein unerkannter Prominenter: Der Chef der populären deutschen Beat-Band, "The Lords".

Ulrich Günther war in Feststimmung nach Essen gekommen. In den Blatzheim-Betrieben feierte man das 1000. Gastspiel seiner Band. Gegen vier Uhr morgens sehnte sich der Lord-Chef nach seinem Bett. Er verließ das Lokal, um aus seinem vierzig Meter entfernt parkenden Wagen eine Tasche mit Schlafutensilien zu holen. Just als sich Günther bückend am Kofferraum seines Wagens zu schaffen machte, fuhr ein Streifenwagen vorbei. Die Polizisten hielten an, stiegen aus und stellten sich dem zur Feierstätte zurückstrebenden Bandleader in den Weg. Was nun geschah, wird von den Beteiligten in unterschiedlicher Weise geschildert.

"Halt!, riefen die Polizisten" – so erzählt Günther – "hielten mich fest und forderten mich auf, meine Tasche zu öffnen."

Essens Polizeipräsident, Hans Kirchhoff, schildert die Ouvertüre der folgenreichen nächtlichen Begegnung auf Grund der Äußerungen seiner Beamten so: "Das Verhalten des Herrn Günther veranlaßte die Funkstreifenbeamten, sich des Mannes anzunehmen." Insbesondere deshalb, "da er nicht so aussieht wie alle anderen". Der Bandleader sei lediglich angesprochen worden mit der Bitte, sich zu legitimieren. Dieser Aufforderung sei Günther nicht nachgekommen. In diesem einzigen Punkt decken sich die Aussagen beider Parteien, um bei dem, was folgte, sogleich wieder auseinanderzuklaffen.

Günther berichtet, er hätte die Beamten, die ihn sogleich bedrängten, aufgefordert, ihm in das nahegelegene Lokal zu folgen, dort seien genügend Leute, die ihn identifizieren könnten. Die Polizisten gingen darauf nicht ein, obwohl inzwischen der Geschäftsführer des Lokals unter den Zuschauern stand und sich bereit erklärte, für Günthers Identität zu bürgen. Bei dem Versuch, ihn in den Funkstreifenwagen zu zerren, sei es dann zum Handgemenge gekommen, das damit endete, daß er blutend am Boden lag. Als einer der Zuschauer einen Photoapparat zückte, um die nächtliche Szene im Bild festzuhalten, dämmerte den Polizisten langsam, mit wem sie sich eingelassen hatten. Sie zogen sich in den Streifenwagen zurück und verließen schleunigst die Stätte ihres Wirkens. Freunde fuhren Ulrich Günther sofort zum Unfallarzt, ein paar Tage später wurde er operiert. Die "Lords" müssen einstweilen ohne ihren Chef auftreten. "Wir konnten, nachdem Herr Günther nicht bereit war, seine Personalien anzugeben, ihn nicht in geschulter Art in den Wagen bekommen. Er hat zuerst losgeschlagen, da mußten wir uns zur Wehr setzen. Den Schlagstock haben wir auf Ehre und Gewissen nicht benutzt", heißt es in dem Protokoll, das die Beamten in ihrem Revier aufsetzten. Ferdinand Ranft