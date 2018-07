Als Verteidiger in einem Strafverfahren wegen „Staatsgefährdung“ errang der Ostberliner Staranwalt Professor Kaul einen bemerkenswerten Erfolg: Sein Mandant, ein staatsgefährdender Schreiner, wurde von der großen Strafkammer freigesprochen. Hiergegen legte die Staatsanwaltschaft Revision beim Bundesgerichtshof ein. Rechtsanwalt Kaul wollte seinen Mandanten auch in dieser Instanz verteidigen: Nach dem Text der Bundesrechtsanwaltsordnung und der Strafprozeßordung durfte er das für sein gutes Recht halten.

Der Bundesgerichtshof, aus Fürsorge für den Angeklagten, sah es anders. Den Richtern erschien der Tischler bei einem Anwalt, der soeben seinen Freispruch erreicht hatte, schlecht aufgehoben. Rechtsanwalt Kaul, so argwöhnte das Gericht, habe mehr die Interessen der SED als die seines Mandanten im Sinn. Als Bestätigung so düsterer Vorahnung erwähnt das Gericht, der Professor äußere sich abfällig über die Strafjustiz in der Bundesrepublik; das „Neue Deutschland“ hingegen äußere sich lobend über Kaul. Der Rechtsanwalt, so schloß das Gericht, befinde sich nach alledem in „selbstgewählter SED-Abhängigkeit“. Als Verteidiger in Staatsschutzsachen scheide er von Rechts wegen aus.

Am 13. März 1961 erhielt der Professor das Ergebnis dieser Gedankengänge. Der ihm zugestellte Beschluß des höchsten deutschen Strafgerichts lautete: „Rechtsanwalt Professor Dr. Kaul ist als Verteidiger gesetzlich ausgeschlossen.“ Der staatsgefährdende Schreiner konnte aufatmen: Fortan war er vor seinem gewählten Verteidiger geschützt. Vom Standpunkt des Angeklagten wurde der Schutzzweck dieser Maßnahme freilich nur unvollkommen erreicht: Der Bundesgerichtshof hob den Freispruch auf und verurteilte den Tischler zu einer Freiheitsstrafe.

Erst sechs Jahre später erfuhr der Bundesgerichtshof, daß er sich im geltenden Recht geirrt hatte. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte dem Professor auf eine Verfassungsbeschwerde, er sei von der Verteidigung seines Mandanten nicht ausgeschlossen gewesen. Der gegenteilige Beschluß des Bundesgerichtshofs wurde aufgehoben. Die jetzt veröffentlichte Entscheidung erging einstimmig. (BVerfg 2 BvR 143/61)

Auch das Bundesverfassungsgericht hält es für selbstverständlich, daß ein Verteidiger sich von sachfremden Einflüssen fernhalten müsse. Durch Gerichtsbeschluß sei jedoch der Ausschluß eines Rechtsanwalts von der Verteidigung seines Mandanten nicht zu erreichen. Der Ausschluß stelle einen schwerwiegenden Eingriff in das Recht der Berufsausübung dar. Ein solcher Eingriff sei nach Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes nur auf Grund eines Gesetzes möglich. Ein derartiges Gesetz gebe es in der Bundesrepublik nicht. Entsprechendes Gewohnheitsrecht aus der Zeit vor Inkrafttreten des Grundgesetzes finde sich allenfalls in Ansätzen. Das aber reiche bei der „hohen Bedeutung der freien Advokatur“ als Eingriffsermächtigung nicht aus. Gerade hier seien „besonders strenge Maßstäbe anzulegen“.

Die Verfassungsrichter geben ihren Kollegen zu bedenken, der Angeklagte sei immerhin unter Mitwirkung Kauls in erster Instanz freigesprochen worden. Insbesondere vermißt das Bundesverfassungsgericht im Beschluß des Bundesgerichtshofs irgendwelche „tatsächlichen Feststellungen, die den Schluß rechtfertigen würden, daß der Beschwerdeführer seinem Mandanten keinen rechten Beistand geleistet, sondern gegen dessen Interessen gearbeitet hätte“. Der Ausschluß Kauls trage vielmehr reinen Präventivcharakter und verstoße bei der hohen Bedeutung der Berufsausübungsfreiheit auch gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Fazit: Kein Schutz vor Kaul. Werner Dolph