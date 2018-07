Inhalt Seite 1 — Kunststudenten formieren sich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Ruhe war trügerisch. Warum ausgerechnet sollten die Kunsthochschulen in Passivität verharren, in einer Zeit, da alle Welt von der Revolution an Deutschlands Hochschulen spricht? Daß hier nicht alles zum besten steht, daß es längst nicht mehr um organisatorische Fragen, daß es um eine totale Neuorientierung geht oder gehen müßte, ist ein offenes Geheimnis.

Endlich haben sie sich zu Wort gemeldet. „Wir – die Kunststudenten – können nun auch unser Teil zur allgemeinen Unruhe unter den Studenten beitragen.“ So steht es in dem Memorandum, das der AStA der Hochschule für Bildende Künste (HfBK) Hamburg mit dem Datum vom 7. Dezember 1967 vorgelegt hat.

Was braucht man, um aktiv zu werden? Einen Skandal. Und wenn man keinen hat, muß man einen erfinden. Folgerichtig beginnt das Memorandum: „Der Skandal ist da: Die Kulturbehörde – der Freien und Hansestadt Hamburg – erhöht den Etat der Oper und kürzt die Mittel der Kunsthochschule.“ Der Skandal ist an den Haaren herbeigezogen. Man hat den Etat der Oper erhöht, um Liebermann zu halten. Und wie ein Vertreter der Kulturbehörde erklärte, sind die Mittel der Kunsthochschule nicht gekürzt worden, nur die Gelder für bauliche Veränderungen wurden vorläufig auf Eis gelegt.

Der für den 13. Dezember anberaumten Aktion war eine überregionale Tagung vorausgegangen. Im VDS (Verband Deutscher Studentenschaften) gibt es seit einigen Jahren einen Fachverband Kunst und Musik, dem einige, nicht alle deutschen Kunst- und Musikhochschulen angehören. Dieser Fachverband tagte vom 7. bis zum 11. Dezember in Ulm. Sieben Kunst- und Musikhochschulen, die im Fachverband organisiert sind, waren vertreten, elf weitere Hochschulen nahmen als Gäste teil. Es wurde eine provisorische Arbeitsgruppe gebildet.

In diesem Gremium der achtzehn Hochschulen soll primär theoretische Arbeit geleistet werden. Die Bedingungen einer Hochschulreform an den Kunst- und Musikhochschulen stehen zur Debatte, eine neue Studienordnung, die personellen und räumlichen Verhältnisse an den Schulen. Das Ziel der Arbeit ist nicht Verbesserung, sondern Veränderung der bisherigen Hochschulsituation.

In zwei Richtungen wollen die Studentenvertreter ihre Arbeit vorantreiben. Sie wollen an den einzelnen Hochschulen Arbeitskreise bilden, die sich mit den theoretischen Fragen befassen, wobei es ihnen, primär darauf ankommt, die gesellschaftliche Position und Relevanz des Künstlerberufs zu klären. Und es sollen zweitens Aktionen eingeleitet werden, in Form von Hearings, Podiumsdiskussionen, Informationsblättern, Memoranden mit konkreten Forderungen und Vorschlägen, die „von hier und jetzt herrschenden Bedingungen als veränderbaren ausgehen – Formulierung unserer Interessen ist der erste Schritt ihrer Realisation“.

Die Hamburger Studenten haben diesen ersten Schritt getan. Ihr zwölf Seiten starkes Memorandum bildete die Grundlage für die Diskussion, auf dem Podium saßen sich Studentenvertreter und Dozenten gegenüber. Als konkrete Forderungen wurden angemeldet: