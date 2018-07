Inhalt Seite 1 — Leuchtende Tafel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor reichlich zehn Jahren entwickelten in AmerikaTechniker ein neuartiges Projektionsgerät. Es hat eine so helle Lichtquelle, daß es auch bei Tageslicht durchaus deutliche Bilder erzeugt, ohne daß die lange Prozedur des Fensterschließens und Vorhänge-Zuziehens (soweit überhaupt vorhanden) vorausgehen muß. Und sie fanden, als sie nach Anwendungsgebieten für dieses Gerät suchten, daß der Hörsaal und das Schulzimmer schon lange ein solches Hilfsmittel benötigten.

Wer einmal in der letzten Zeit einen Kongreß besuchte, wird die nüchterne Überlegung der Techniker bestätigen können. Selbst in den modernsten, mit allen Mitteln der Technik ausgestatteten Hörsälen sind Ver- und Entdunkelung, Bedienung des Projektionsapparates und Erklärung der Dias mit Zeigestock oder Lichtpfeil eine Konzentrationsunterbrechung, die einen zusätzlichen – und eigentlich unnützen – Energieaufwand bei dem Vortragenden und den Zuhörern verlangt. Hinzu kommt, daß die Diagramme, die meist für die Veröffentlichung in wissenschaftlichen Zeitschriften bestimmt sind, häufig genug vorüberhuschen, ohne den notwendigen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Man sehnt sich manchmal förmlich nach der guten alten Wandtafel, dem Stück Kreide und dem Schwamm, weil die visuelle Reproduktion eines Gedankenganges etwas Dynamisches sein sollte, weil ein Stück wissenschaftlicher Schöpfungsakt vor den Zuhörern, die hier zu Zuschauern werden, nachvollzogen werden kann. Das Dia ist etwas Statisches, etwas Apodiktisches, an dem Änderungen nicht mehr vollzogen werden können. Ein kleiner Fehler bei einer Rechnung oder einer Ableitung machen den Vortragenden menschlich sympathisch und das Dargebotene zum Diskussionsstoff.

Hier also tritt der Tageslichtprojektor auf den Plan. Er ermöglicht es, einen Entstehungsvorgang nachzuvollziehen, er gestattet Korrekturen. Der Vortragende schreibt auf eine Folie, die wie ein Blatt Papier auf einem beleuchteten Pult vor ihm liegt, mit Hilfe eines neu entwickelten Filzschreibers. Er kann das Geschriebene mit einem Schwämmchen wegwischen, er kann, so er Phantasie besitzt, auch durch mehrere Folien, die er übereinanderlegt, eine Art filmisches Geschehen zaubern, das nicht Ergebnisse, sondern Wege zeigt. Wo sonst ein Dutzend verwirrender Kurven sich überschneidet, entsteht hier ein Untersuchungsergebnis nach dem anderen, ein Einblick in die Werkstatt wird mit einfachsten Mitteln ermöglicht und so, daß die Zuschauer mitschreiben können, weil alles bei beleuchtetem Saal vor sich geht.

Ich erinnere mich an einen Film, in dem ein „alter Hase des Katheders“ einem jungen, unerfahrenen Kollegen Verhaltensmaßregeln gibt, die er beherzigen möge, wenn er zum erstenmal dem „Moloch“ einer Klasse von Halbwüchsigen gegenübertritt.

„Vor allem“, sagte der Skeptiker aus langer Erfahrung, „niemals der Klasse den Rücken kehren!“ Ich vermißte die logische Antwort des Jüngeren: „Behalten Sie mal die Klasse vor Augen, wenn Sie etwas an die Wandtafel schreiben.“

Die Zeiten sind vorbei, und vorbei ist die Stunde im Lichtbild- oder Filmraum, die die Schüler teils wie einen kostenlosen Kinobesuch, teils wie eine gefundene Erholungspause, teils als Anlaß, im Schutze der Dunkelheit allerlei Unsinn zu treiben, empfinden. Der Lehrer sitzt vor der Klasse, er hat seine Schäflein im Auge, vor ihm ist als handliches Pult die Wandtafel im kleinen, und er kann all das graphisch entwickeln, was in unserer „Augenzeit“ Lernreize und Denk- und Diskussionsstoff vermittelt.

Aber die Konstrukteure dieses Tageslichtprojektionsgerätes haben sich noch mehr einfallen lassen. Sie wollten dem Lehrer auch ein adäquates Unterrichtsmaterial in die Hand geben. So wurde in der Zusammenarbeit mit erfahrenen Pädagogen und Schulbuchautoren eine Reihe handlicher Folien entwickelt, in denen das Unterrichtsthema wie in einem Schulbuch vorbereitet ausgelegt wird. Auch hier wird nichts fertig geboten, es sind nur sozusagen die Formulare, die Schemen, die mit dem Leben der Zahlen und Begriffe erst gefüllt werden müssen, um pädagogisch zu wirken.