Wer das Schreckgespenst der Automation an die Wand malt, der sieht menschenleere Hallen und Büros, in denen allein die Computer ihr menschenfernes und menschenfeindliches Handwerk betreiben. Aber Computer fressen nicht nur Zahlen und Daten und speien sie verändert, möglichst gebrauchsfertig, wieder aus, sie wollen auch Menschen, die ihnen die Kost liefern. Manches der Elektronenhirne, von dem man sich Wunder versprach, läuft leer, ist unterfordert und leistet Arbeit, die seiner nicht würdig ist. Erst wenn der Mensch der Maschine alles abfordert, was sie leisten kann, wird sie für ihn zu dem Diener, als der sie gemacht wurde. Wer sich Wunderdinge von einer Datenverarbeitungsmaschine verspricht, ohne ihr einen – oder ein Dutzend – Herren zu geben, die sie mit immer neuen Aufgaben beschicken, hat den Sinn der Elektronik nicht begriffen.

So kommt es, daß viele Maschinen, in die man große Hoffnungen setzte, in Untätigkeit verstauben. Wer sich eine der komplizierten und gefräßigen Maschinen zulegt, der sollte vorher sicherstellen, daß er auch genügend Futter für sie beschaffen kann; als Additionsmaschine für den täglichen Kasseneingang ist sie zu teuer. Aber die „Futtermeister“ für die Computer sind rarer als die Techniker und vor allem die Arbeiter, die die Maschine bauen. Das Primäre, das haben die ersten Jahre der Erfahrung auch bei uns in Deutschland gelehrt, sind nicht die Maschinen. Die sind verhältnismäßig leicht zusammenzulöten. Die Menschen, die mit ihnen fertig werden, spielen nach wie vor die erste Rolle. Aus den Handarbeitern im blauen Overall weißbekittelte Techniker zu machen, ist eine Aufgabe, die wir noch längst nicht gelöst haben.

Die Lehre, um es mit anderen Worten zu sagen, hinkt hier beachtlich hinter der Forschung zurück, und das Bild vom Zauberlehrling, der die Geister, die er rief, nicht mehr los wird, ist schief. Es fehlen ja die Lehrlinge, die es verstehen, die Geister zu rufen, die Gesellen, die sie dienstbar machen. Wir haben allenfalls die Meister, die häufig nichts zu bannen haben. Die Meister werden von den Universitäten und den Technischen Hochschulen ausgebildet. Es sind Mathematiker, in der abstrakten Welt der Zahlen und – um einen moderneren Begriff zu benutzen – der Daten und der Informationen zu Hause. Aber die Dolmetscher, die sachliche Begriffe in Zahlenkolonnen verwandeln, die das mathematische Handwerkszeug in den Büchern und Formelsammlungen zu nutzen verstehen, fehlen. Und so sind die großen Werke, die ohne den Computer ihre vielfältigen Aufgaben der Forschung, der Organisation des Verkaufs und der Marktbeobachtung nicht mehr lösen können, daran gegangen, sich diesen Nachwuchs selber auszubilden.

Das Berufsbild des mathematisch-technischen Assistenten ist erfunden worden, ein Bild, das vielerorts noch nicht das rechte Profil angenommen hat, weil es an den Voraussetzungen und den Erfahrungen fehlt. Erst zwei Industrie- und Handelskammern, die in Ludwigshafen und die in Solingen, halten in Deutschland Prüfungen ab. Sie haben es noch nicht geschafft, ihre neue Berufsbezeichnung schützen zu lassen. So kann sich bis heute jeder mit diesem Titel schmücken, und wer einen „MA“ anstellt, täte gut daran zu fragen, wo dieser Titel erworben wurde.

Zweieinhalb bis drei Jahre dauert die Ausbildung, die sich im allgemeinen an das Abitur oder mindestens die Oberprimareife, gelegentlich in die Mittlere Reife, anschließt, und sie wird meist bei großen Firmen erfolgen, die nicht nur ein ausgedehntes Rechenzentrum in ihren Dienst gestellt haben, sondern auch das Lehrpersonal zur Verfügung haben. Daneben sind an den Rechenzentren einiger Technischer Hochschulen Lehrgänge eingerichtet worden, in denen das Hilfspersonal für den eigenen Bedarf, nicht für den freien Arbeitsmarkt, ausgebildet wird. Es herrscht also allerorten ein fröhliches „do-ityourself“. Wer also einen mathematisch-technischen Assistenten „fertig beziehen“ will, weil er seinen Betrieb auf elektrische Datenverarbeitung umstellt, der ist auf eine mehr oder minder gelinde Form der Abwerbung angewiesen.

Am Rande mag angemerkt werden, daß hier ein Beruf geschaffen wurde, auf dessen Bahnen immer mehr Frauen in die Welt der Mathematik eindringen. Die Auffassung, für abstrakte Problematik sei das weibliche Gehirn nicht geeignet, nutzt sich hier ab. Fast zwei Drittel der „MA“ sind junge Mädchen. Erst in letzter Zeit scheint sich die Waage ein wenig mehr zugunsten der männlichen Kräfte zu senken. Die Ausbildungsstätten begrüßen es, weil die jungen Damen erfahrungsgemäß nach einigen Jahren des abstrakten Berufslebens in die Praxis des ganz und gar unmathematischen Haushaltes abzuwandern pflegen. Die stärkere Hinwendung der Männlichkeit zu diesem Beruf mag sich ergeben, daß er eine solide Grundlage für ein späteres Studium bildet, also bisher noch wenig erkannte und selten genutzte Aufstiegschancen in sich birgt.

Natürlich können sich große Betriebe mit einigen tausend Arbeitskräften nicht auf Provisorien einlassen. Sie können es sich nicht einmal leisten, aus der Not eine Tugend zu machen, so haben sie von Anfang an gründliche Arbeit geleistet. Sie nehmen sämtliche Phasen der Ausbildung in die eigene Hand, ja, sie stellen die hochbezahlten wissenschaftlichen Kräfte ihrer Rechenzentren zum Teil für die theoretische Ausbildung des Nachwuchses frei. Das bedingt andererseits, daß sie bei der Einstellung von Spitzenkräften nicht nur auf die fachlichen, sondern auch auf die pädagogischen Gaben achten müssen.