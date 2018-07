Wer dieser Tage per Post ein großformatiges Kuvert erhalten hat, das, weiß auf grünem Grunde, kundtat, der Empfänger sei ein Glückspilz – er ahnt nicht, daß seine Personalien nebst etlichen Lebensumständen in der wohl größten deutschen Mail-Order-Abteilung auf Abruf bereit liegen. Bertelsmann, das Bücher-Mammut, beehrte ihn aber soeben mit einer frohen Botschaft: „Das größte Spielemagazin Europas ist da!“ Es zeigt ihm auf farbigem Glanzprospekt (40 mal 60 Zentimeter), halb aufgeklappt, seinen Inhalt in roten Samt gebettet.

„79 Spiele in einer einzigen Kassette – das hat es bisher noch nicht gegeben!“ Nun, da prahlt mir der Prospekt denn doch ein bißchen zu sehr. Es sind genau vierzehn Spiele: Schach, Dame, Mühle, Halma, Solitaire, Malefiz, Pachisi, Fang den Hut; Schwarzer Peter, Memory; Domino, Rommé, Würfeln; Roulette. Zweifellos kann man mit solcher Ausstattung 79 Spiele spielen; das ist sogar, wenn man will, eine gewaltige Untertreibung, denn schließlich hat ein Engländer einmal ausgerechnet, daß es auf der Welt allein 2180 Spiele gibt, zu denen man nichts weiter benötigt als ein Paket Spielkarten.

Der polierte Holzkasten präsentiert sicherlich einen eminenten Spielwert – für den, der diese Spiele noch nicht hat. „Club 79“ wendet sich also an den potentiellen Spieler; ein dankenswertes Unternehmen. Aber das optische Prunkstück des Kastens, das Roulette, das da so verrucht-verführerisch aus dem Samt äugt, ist leider Tinnef: Das gleisnerisch-leichte, talmigüldne Kunststoffblendwerk wiegt 45 Gramm weniger als jeder einzelne der soliden und hübschen Spielpläne aus der Ravensburger Werkstatt.

Alles in allein: Mir ist ein anderes „Spielemagazin“ aus dem Hause Bertelsmann lieber, „Das große Buch der Spiele“ von Roland Gööck. Vom gleichen Autor hat nun der Verlag heuer ein Büchlein herausgebracht, ein graphisches Kabinettstück für alle, die den Umgang mit Spielkarten lieben: viele farbige Reproduktionen von alten, neuen, schönen, skurrilen, ja auch abartigen Blättern (Hindenburg als Ober, Kennedy als Bube, Hitler als Joker, Propaganda-Spielkarten aus dem Dritten Reich) und hunderteinundvierzig treffliche Spielanleitungen vom Sechsundsechzig bis zum Canasta: „Freude am Kartenspiel“. Bedenkt man, daß dieser Falstaff von einem Spieler im „Großen Buch der Spiele“ eintausendvierhundertundneun Spielvorschläge macht, dann kann man nur raten: Schlag nach bei Gööck!

Eugen Oker