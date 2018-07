Zweimal in zweieinhalb Jahren versuchte Generalstabschef Tahar Zbiri (37) algerische Geschichte zu machen. Doch was ihm 1965 glückte, mißlang in der vorigen Woche: der Sturz des Regimes. Als Oberst Zbiri am Donnerstag mit Panzern von El Affroun auf Algier vorrückte, um Staatspräsident Boumedienne zu vertreiben, wurden seine Truppen aufgehalten, eingekesselt und geschlagen. Zbiri selbst hatte Boumedienne zur Macht verhelfen, als er am 19. Juni 1965 in das Arbeitszimmer des damaligen Ministerpräsidenten Ben Bella eindrang und ihn mit vorgehaltener Pistole zum Rücktritt zwang. Beim Amtsantritt! Boumediennes setzte Zbiri seine Hoffnungen auf den "reinen harten Sozialismus", den die "Nationale Befreiungsfront" (FLN) auf ihr Panier geschrieben hatte.

medienne verwischten die Grenzen zwischen Sozialismus und Staatskapitalismus. Der Staatschef orientierte sich bei der Industrialisierung des Landes und bei der Entwicklung der Landwirtschaft an Rentabilität und Effektivität. Zu seinen Ratgebern machte er junge Technokraten vom Schlage des Industrieministers Abdesselam tind des Finanzministers Ahmed Kaid. Das von den alten Revolutionären gehegte Ideal der "Autogestion" (Selbstverwaltung der Betriebe in Industrie und Landwirtschaft) blieb unerreicht.

algerischen Gewerkschaft den Dogmenstreit schlichten. Boumedienne — der lange zwischen den Fronten laviert hatte, sich schließlich aber auf die Seite der Pragmatiker stellte — verschob die Tagung auf unbestimmte Zeit.

schiedenheit den linkssozialistischen Kurs der Gewerkschaften vertrat, konnten nicht ausbleiben. Den Revolutionsfeiern am 1. November blieb der Oberst aus Protest fern. Noch einmal versuchte Boumedienne, sich mit seinem Stabschef zu versöhnen. Doch bestanden Zbiri und andere Offiziere ultimativ auf der Einberufung eines Parteikongresses und des Nationalen Revolutionsrates. Das oberste Führungsgremium Algeriens war angeblich seit dem Frühjahr nicht mehr im Plenum zusammengetreten.

rufen, besetzte Boumedienne die Parteispitze statt dessen eigenmächtig um: Zürn Generalsekretär wurde sein Finanzminister und Vertrauter Kaid — ein Technokrat — ernannt. Damit schien eine innenpolitische Grundentscheidung für Algerien gefallen zu sein — die Krise mit Zbiri war da.

Doch diese Hoffnung trog. Unter BouEnde Juli wollte ein Kongreß der Spannungen mit Zbiri, der mit EntOhne den Revolutionsrat einzube