Zusammengestellt von Erhard Kortmann

Unten vom Grunde komme ich her

Von Wolfram Siebeck

Es rumpelt und poltert im Kamin. Die Kinder blicken erwartungsvoll auf die Feuerstätte, wo gleich der Weihnachtsmann erscheinen muß. Doch statt seiner fällt die durchgesessene Rückbank eines 58er Chevrolets auf den Rost. Gleichzeitig wimmert vor dem Fenster eine Drehorgel: „Und der Haifisch der hat Zähne ...“ Der Weihnachtsmann, mit Sonnenbrille und schwarz gefärbtem Bart kaum zu erkennen, dreht die Kurbel.

Einige Straßen weiter entleert ein Weihnachtsmann im Raumfahrerhelm einen großen Gabensack aus Plastic vor der festlich gestimmten Familie: Tausende von kleinen Schaumstoffresten fallen sanft auf den Teppich.

In einem anderen Stadtteil zieht ein Weihnachtsmann beim Betreten des Wohnzimmers seinen bodenlangen roten Mantel aus, zieht ihn wieder an, zieht ihn aus, wieder an, aus, an, aus, an... einhundertfünfzigmal.

Die so radikal mit den Bräuchen ihrer Zunft brechen, sind New Yorks Untergrund-Weihnachtsmänner. Nach dem Aufstand der Untergrund-Filmer halten auch sie ihre Zeit für gekommen.