Urs Schwarz: „Die Angst in der Politik“; Econ-Verlag, Düsseldorf; 244 Seiten, 18,– DM

Die Angst – nach Kierkegaard eine existentielle Grenzsituation, Schnittpunkt zweier Welten im Menschen: des Geistes und der Natur, Gottes und des Tieres – ist zugleich ein gesellschaftliches und politisches Phänomen. Durch Angst, entsprechend injiziert und manipuliert, kann die Ratio der Individuen und Gruppen zugunsten triebdynamischer Mechanismen ausgeschaltet werden. Die in die Orientierungslosigkeit hineingetriebenen Massen projizieren ihre Hilflosigkeit auf „Führernaturen“, die ihrerseits durch Terror, Propaganda und Schuldverkettung (durch gemeinsam begangene Verbrechen) das Angstpotential weiter steigern; reale Gefahren werden dabei übertrieben (Verschwörertheorien fördern neurotische Verfolgungsangst!); die dies bewirkenden Ideologien dienen zugleich dazu, die ökonomischen und gesellschaftlichen Privilegien der Herrschaftsschichten abzusichern.

Das Bemühen um Freiheit ist immer verknüpft mit dem Versuch, die Angst abzubauen. In seiner Inauguralrede vom 4. März 1933 sagte Roosevelt: „Laßt mich meiner festen Überzeugung Ausdruck geben, daß wir nur vor einem Angst haben müssen – vor der Angst.“ Und am 6. Januar 1941 verkündete der amerikanische Präsident die vier fundamentalen Freiheiten des Menschen: Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, ökonomische Sicherheit und Freiheit von Furcht. – Die Verbesserung der ökonomischen Zustände, wodurch die Realängste (die Furcht vor der Not) reduziert werden können, und die Aufklärung des Menschen über die Verhältnisse und Zusammenhänge der Welt, in der er lebt und arbeitet, sowie über sein eigenes Selbst sind somit entscheidend dafür, daß die Angst als „das ungeheuerliche Nichts der Unwissenheit“ (Kierkegaard) vermindert wird.

Wenn der Verfasser im Vorwort davon spricht, daß „dies kein Buch der Psychologie, sondern der Politik und der Geschichte unserer eigenen Zeit“ sei, so will er damit auch betonen, daß Angst als eine der treibenden Kräfte politischer Entscheidungen mehr als bisher in der politologischen Analyse berücksichtigt, ins Kalkül gezogen werden sollte. – Eine Fülle von Beispielen aus dem geschichtlichen und aktuellen Bereich (von Robespierre bis zu den Studentenunruhen, vom Imperialismus bis zur Atombombe – die Rolle der Angst bei den Deutschen, den Europäern, in den Entwicklungsländern, innerhalb des Totalitarismus und der Demokratie) illustriert die einleuchtenden Thesen. Die Methode der Darstellung ist dabei mehr impressionistisch, es fehlt nicht an Wiederholungen und Überschneidungen. Die Erkenntnisse sind nicht systematisiert, und die Anschaulichkeit ist aufs Begriffliche hin nicht genügend transparent. Der Begriff der Angst hätte mit größerer Trennschärfe – mit Hilfe soziologischer und psychoanalytischer Kategorien – aufgefächert werden müssen.

Am Ende des Buches versucht der Verfasser auf einigen Seiten eine Therapie aufzuzeigen, die wohl zu „kurzschlüssig“ ist, da die gesamte Untersuchung zu wenig deutlich macht, daß Angst ein Syndrom ist: „So wie das Altertum die Angst im Gogorneion verkörperte und indem es ihm in die Augen schaute, sie bannte, so können auch wir tun: die Angst wissen, ihr ins Auge blicken, sie durchleben und damit aufheben.“ Immerhin: das Buch von Urs Schwarz kann vielen Menschen das Phänomen der Angst bewußt machen, also durch eine rationale Konfrontation den Heilungsprozeß fördern. H. Gl.