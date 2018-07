Inhalt Seite 1 — Blick zurück im Neid Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, hrsg. von Heinz-Dietrich Ortlieb und Bruno Molitor, 12. Jahr, Tübingen 1967, 344 S., 30,– DM.

Der Streit um den Anteil am Einkommen ist so alt wie die Menschheit. Stritten sich früher die Jäger um die besten Teile der Beute, so später die Bauern und Grundbesitzer um die Anteile an der Ernte. Heute geht es um die Verteilung des Volkseinkommens. Die sozialen Gruppen rechnen einander vor, was sie nach ihrer jeweiligen Ansicht zur Produktion beitragen und welcher Anteil ihnen demnach am Gesamteinkommen zusteht.

Maßstäbe für den Streit um den Kuchen lieferten bisher entweder die „funktionelle“ Einkommensverteilung, also die Frage danach, wieviel die Kapitaleigentümer einerseits und die Arbeitskräfte andererseits vom gemeinsam erarbeiteten Produktionswert erhalten, oder die „personelle“ Einkommensverteilung. Hierbei fragt man danach, welcher Anteil des Volkseinkommens auf die Gruppe der kleinen, mittleren und großen Einkommensempfänger entfällt.

Bruno Molitor setzt sich in seinem Beitrag zum Hamburger Jahrbuch mit einem neuen, mehr vom Neidkomplex als vom wissenschaftlichen Erkenntnisdrang herrührenden Einkommensbegriff auseinander: der „sektoralen“ Verteilung.

Seit Ende des Krieges ist es nämlich immer mehr in Mode gekommen, daß die einzelnen Branchen der Wirtschaft und ihre Interessenvertreter sich gegenseitig belauern und manche Gruppen nur deswegen mehr fordern, weil der Wohlstand in irgend einem anderen Bereich rascher steigt als bei ihnen. Die eigenen Löhne und Gehälter werden mit der Einkommensentwicklung in einer anderen Branche verglichen. Fällt der Vergleich ungünstig aus, so wird vom Staat mit lautem Geschrei ein Ausgleich der Differenz (meist auf Lasten des Steuerzahlers) gefordert.

Die Frage, ob das höhere Einkommen vielleicht eine Folge einer rascheren Leistungssteigerung, besserer Anpassung an die veränderte Wirtschaftslage oder einer modernen Technik sind, wird erst gar nicht untersucht. Ein Musterbeispiel für diese seltsame Einkommenspolitik liefert seit Jahr und Tag der deutsche Bauernverband.

Molitor analysiert die Probleme und Folgen dieser, leider auch von vielen (oft interessengebundenen) Parlamentariern verfochtenen Politik und stellt eindringlich dar, daß dieses sektorale Paritätsdenken in einem unüberbrückbaren Konflikt zu den Gesetzen der Marktwirtschaft und zu dem allgemein anerkannten Wachstumsziel steht. Er warnt vor den Gefahren einer damit verbundenen „warmen“ Sozialisierung der unternehmerischen Risiken und weist die Unsinnigkeit einer sektoralen Einkommenspolitik auch an ihrer kostspieligen Erfolglosigkeit nach.