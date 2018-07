In einem Münchener Geschäft geben sich die Damen geduldig. Sie haben keine Schuhe an, schlendern durch die Räume, unterhalten sich mit Bekannten; auch die Herren sind in Socken. Allgemeines Warten auf den Boß. Er wird die neuen Skihosen höchstpersönlich abstecken. So zwingen sie ihn alle auf die Knie. Günstiger jedoch, er hockt am Boden, den Rücken fest an die Wand gestemmt, und die junge Dame in himmelblauen „Bogners“ tritt direkt vor ihn hin. Kraftvolles Ziehen am elastischen Gabardine. Drei Stecknadeln raffen den Stoff quer unter dem Gesäß, je drei weitere tun das gleiche in den Kniekehlen, und jetzt noch eine messerscharfe Korrektur an den Hüften entlang. Abwinken, fertig. Fast hätte das junge Mädchen dankend geknickst.

Die Parole des Hauses: „Das nächste Jahr machen wir die Hosen unter die Haut!“ Eine smarte Verkäuferin beugt sich zum Chef hinab: „In der ersten Kabine steht ein Riese, bitte abstecken.“ Vor mir eine junge Hamburgerin in orangefarbenen Hüfthosen, hautnahem Pulli und dunkler Haarmähne. Prüfender Blick in den Spiegel. Wartend probiert sie ein Käppchen mit angearbeitetem Schal, versteckt die Haare darunter, bindet ihn fest zusammen. „Das ist richtig, so brauche ich kein Halstuch mehr. Ich verliere es immer. Ich bin zu dünn, wie Twiggy, schrecklich, Männer mögen das nicht.“ Die Unterhaltung mit der Verkäuferin wird durch den Spiegel geführt.

Mir scheint die Pfeilsilhouette der elastischen Hosen als die vollendetste Erfindung der Mode unseres Jahrhunderts. Straffend korrigiert sie die Natur, ohne die Kurven zu mindern. Aber auch die hanseatische, orangefarbene Hose wird noch abgesteckt. Hier geht es allerdings nur um Millimeter.

Neben mir ein Stapel Anoraks und Skihosen in strahlenden Sommerfarben. Im Schnee: Farben! Oder Weiß; kein Schwarz in diesem Winter. Leuchtende Farben werden verlangt. Anorak: Maigrün, Hose: Pistazie – Anorak: Orange, Hose: goldenes Rost – lautes Pink zu zartem Rosa, helles Lila zu Pflaumenblau. Also Ton-in-Ton abgestuft. Die Farben müssen sehr schön, sehr delikat sein. Farbe kann auch wie ein Rufzeichen im Schnee stehen. Von Kopf bis Fuß in Sonnengelb (Skistiefel ausgenommen).

Der Hit dieses Winters sind vollelastische Steppanoraks mit getarnten Taschen und versteckten Kapuzen. Sie sind länger geworden und körpernah geschnitten. Die neuen Steppmuster wirken, besonders in Weiß, wie Waffelpikee oder gleichen den Zopfmustern derber Sportpullover. Die von den Franzosen letztes Jahr entwickelten zweiteiligen Steppanzüge haben sich bei Skiliftfahrern als „ofenwarm“ bewährt. Hier werden die Hosenbeine über den Stiefeln getragen, haben aber elastische Füßlinge, die den Sitz verbürgen und als Schnee- und Windfang dienen. Sehr sportlichen, nicht zu großen Skiläuferinnen wird zur Bundhose geraten, besonders zum Skilaufen im Frühjahr. Für alles Praktische und technisch Neue sind die internationalen Skimannschaften mit ihren rasanten Mädchen und Rennfahrern Tester und Vorbild der Wintersportmode.

Im übrigen ist man hier gegen modischen Firlefanz. und gegen die sogenannte Après-Ski-Mode. Das Programm enthält noch einige Pelzanoraks mit dem Fell nach außen für Damen und Herren, federleichte. Ledermäntel (innen Lammfell), exklusive Lederkostüme, einige Sportkleider und Röcke sowie ländliche Kopfbedeckungen, auch für Männer. Punkt.

Was aber gibt es für Pistensteher, harmlose Spaziergänger und weniger Sportliche? Hohe zottelige Fellstiefel, also Pelz nach außen, mit dicker Gummisohle, die aber unsichtbar bleibt. Dazu passende Pelzohrenkappen oder voluminöse Schildkappen. Auftritt à la „Schneemensch“. Alles gut im Pulverschnee, weniger ratsam im Schneeregen. Für Skihäschen farbige Kaninchenfellmäntel, doch praktischer sind Orion-Pelzmäntel. Recht neu: ärmellose, lange Pelzwesten oder gestrickte Lumberjacks mit Pelz an Rücken- und Vorderteil, beide zu Miniröcken und Rollkragenpullovern und darüber das Cape der Saison. Kapuze auf! Marietta Rieder er