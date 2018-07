Von Peter Hemmerich

Die Dinge sind in Fluß gekommen, Talare in Mißkredit, Rollkragen wurden salonfähig. Man sollte sich aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß es nur die Oberfläche ist, die in Fluß kam, eben jene Schicht, die Talare und Rollkragen ausweist. „Keiner hört mehr auf. den anderen“ – das beklagte Walther Killy unlängst an dieser Stelle, und es ist die ganze traurige Wahrheit.

Wir haben all die Jahre auf nichts anderes gewartet als darauf, daß die Dinge in Fluß kämen, daß die Geheimratswelt der deutschen Hochschule von innen heraus zerbräche, daß die Universität kritisch würde – aber wer nicht auf den andern hört, kann nicht kritisch sein, und so sind wir nur bei einer neuen Variante der unkritischen Universität: das ist die von unten her unkritische Universität, wo sie es bislang von oben her war.

Was uns geistige Befreiung schien, was Versuch eines Aufbruchs war zu einer unverlogenen Neukonzeption der Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden im Zeichen des docendo discimus, das ist nun eine tragikomisch anmutende Machtprobe fiktiver akademischer Stände, deren einzige Gemeinsamkeit darin besteht, daß sie sich gegen jedes Symptom aufkeimender Individualität noch stärker verschworen haben als gegeneinander: No fraternization – widrigenfalls Klassenkeile.

Das Selbstverständliche dieser Stände – Dozenten, Assistenten und Studenten – wechselt von Ort zu Ort. Wer zwischen den Ständen steht, wird von beiden Seiten her ausgehungert: Das trifft auf die Privatdozenten zu, welche des Fraternisierens am stärksten verdächtig sind, denn nach der Realität der Ordinarien-Universität sind sie zwar Assistenten, nach der Realität der Assistenten-Universität jedoch Ordinarien von morgen; das trifft aber auch zu auf den mühsam inaugurierten nichthabilitierten Mittelbau, die akademischen Räte und Kustoden, die weder de jure noch de facto Assistenten sind und daher vom Selbstbewußtsein eines Standes ausgeschlossen, der – wiewohl fest entschlossen, niemandem zu assistieren – an der Bezeichnung „Assistent“ eisern festhält: Denn nur dieser Markenname sichert das letzte Argument, mangelnde Handlungsfähigkeit, wenn die Dinge je einmal aus der permanenten Diskussion – oder dem permanenten Monolog – heraus zum Schwur kommen sollten.

Und schließlich trifft das Ausgehungertwerden auf alle zu, die nicht termingerecht ausgelernt und ihren Stand gewechselt haben: Also auf überalterte Assistenten ebenso wie auf zu jugendliche Ordinarien. So kommt es, daß kein Geheimrat, sondern Habermas des Dutschkes größtes Trauma ist und daß in den Kollegs der sogenannten Kritischen Universität 19jährige von 29jährigen lernen, man dürfe keinem trauen, der über 30 ist.

Längst geht es nicht mehr um Mitbestimmung der Studenten in den akademischen Gremien, denn Mitbestimmung ist ein hartes Brot: Mitbestimmung setzt Mitarbeit voraus, kompetente Mitarbeit, Kleinarbeit, schmutzige Hände, Langeweile. Es setzt das Hören auf den anderen voraus, denn der andere muß widerlegt werden, wenn die eigene Meinung sich durchsetzen soll. Wieviel einfacher ist es doch, den andern zu überstimmen am Schluß einer pathetisch-programmatischen Diskussion mit Richtstrahler zur Öffentlichkeit, am besten über Fernsehen.