Der amerikanische Kongreß hat die von Präsident Johnson geforderte Kriegssteuer abgelehnt. Die Steuer sollte dazu beitragen, das hauptsächlich durch den Krieg in Vietnam verursachte Haushaltsdefizit von etwa 30 Milliarden Dollar abzubauen. Doch der Kongreß entschied sich für eine Kürzung der Staatsausgaben – wenn auch nur um 1,5 Milliarden Dollar. Die Steuererhöhung hätte 7,4 Milliarden eingebracht.

Das hohe Defizit wird also bleiben, und damit werden sich nach Meinung der Nationalökonomen und Banken die inflationären Tendenzen in den USA weiter verstärken. Dabei klagt die Wirtschaft über eine Flaute: Für den Herbst war ein neuer Boom vorausgesagt. Ein Boom, der bisher noch nicht stattgefunden hat.

Aber nicht das hohe Vietnam-Defizit, sondern in erster Linie die Ungewißheit über den Fortgang des Krieges behindert die amerikanische Wirtschaft. Die Militärausgaben haben bisher in vielen Branchen für einen Ausgleich der schwachen privaten Nachfrage gesorgt. Wenn auch die Regierung betont, daß für das Kriegsende ein exakt ausgearbeiteter Wirtschaftsplan vorliegt, so zweifeln doch viele Amerikaner daran, daß diese Pläne gerade den Branchen helfen werden, die heute so gut am Krieg verdienen.

Der Friedensplan sieht vor: Steuersenkungen für Verbraucher und Unternehmer, Abbau des Defizits und Mehrausgaben für Programme, auf die wegen des Krieges bisher verzichtet wurde. Für spezialisierte Kriegs-Produzenten und ihre Arbeiter ist das aber nur ein schwacher Trost. Über die Hälfte der fast dreihundert amerikanischen Munitionshersteller müßten nach Schätzung von Rüstungsexperten beispielsweise ihre Fabriken schließen.

Nach Untersuchungen eines Wirtschaftsinstituts würde ein plötzliches Kriegsende die Arbeitslosenzahl um eine Million erhöhen – die Heimkehrer nicht eingerechnet. Heute sind, nach Angaben der Regierung, rund 7,5 Millionen Personen, etwa 10 Prozent aller arbeitsfähigen Bürger, in der Rüstungsindustrie beschäftigt. Seit 1965 wurden vier Millionen neuer Arbeitsplätze geschaffen, davon fast eine Million bei den Herstellern von Kriegsgut.

Das amerikanische Verteidigungsbudget 1968 beträgt rund 74 Milliarden Dollar (9,1 Prozent des Bruttosozialprodukts). Davon sind 30 Milliarden (rund 75 Millionen Dollar täglich) direkt für den Krieg in Vietnam bestimmt. Offiziell optimistisch gibt sich trotzdem die Luft- und Raumfahrtindustrie, die am meisten vom Krieg profitiert: Die Fortschritte auf dem Gebiet der Forschung und Technologie auf Grund der Aufträge des Verteidigungsministeriums seien unbezahlbar. Die Anwendung der Erkenntnisse auf friedlichen Gebieten sichert nach ihrer Meinung die Beschäftigung auch nach Kriegsende.

Dennoch würde ein plötzlicher Friede die Branche hart treffen. 1967 wurden 4472 Flugzeuge und 4280 Hubschrauber und anderes Fluggerät sovie über 47 000 Raketen für das Militär hergestellt. Die gesamte Luft- und Raunfahrtindustrie erhielt 1967 für 26,2 Milliarden Dollar staatliche Aufträge. Ohne ein plötzliches Ende des Vietnamkrieges werden es nach Schätzung des amerikanischen Wirtschaftsmagazins Business Week 1968 mehr als 28 Milliarden Dollar sein. rod.