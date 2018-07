Von Uwe Nettelbeck

Wo er bisher lief, liefen die Kinos über und laufen seither die Mädchen im Bonnie-Look herum, nun läuft er auch bei uns, der Film, der auf. seine Weise, durch eine virtuose Verknüpfung von artistischer Ambition und kommerziellem Kalkül, zum Film des Jahres 1967 wurde, Arthur Penns teils heitere, teils melancholische, vor allem aber zynische Gangster-Ballade „Bonnie und Clyde“.

Am 23. Mai 1934 erschossen Texas-Ranger aus dem Hinterhalt den Bankräuber Clyde Barrow und seine Geliebte, das Servierfräulein Bonnie Parker. Blutig endete damals eine blutige Geschichte, die einundzwanzig Menschen das Leben gekostet hat.

Als die Zeitungen am folgenden Tag noch einmal der Barrow-Gang gedachten, die ihnen jahrelang Schlagzeilen geliefert hatte, atmeten die Kassierer ländlicher Kleinbanken in Texas und Oklahoma erleichtert auf, denn Bonnie Parker und Clyde Barrow hatten niemanden geschont, der sich ihnen in den Weg stellte, zumal zuletzt nicht, als es ohnehin auf nichts mehr ankam. Auch die Sheriffs in Texas und Oklahoma atmeten auf und nahmen erleichtert einen Steckbrief von der Wand, bei dessen Anblick sie jahrelang um ihre Altersrente gebangt hatten, denn wer das Pech gehabt hatte, in ein Feuergefecht mit der Barrow-Gang verwickelt zu werden, hatte selten das Glück gehabt, es zu überleben.

Die Steckbriefe verschwanden, aber Bonnie und Clyde wurden nicht vergessen in Texas und Oklahoma. Weil sie zu einer Zeit Banken beraubt hatten, in der das reichste Land der Welt zehn Millionen seiner Bürger keine Arbeit bieten konnte und darum ein Bankraub nicht wenigen als ein Akt der ausgleichenden Ungerechtigkeit erscheinen mußte, gab es nicht wenige, die ihrer mit Sympathie gedachten. Aus dem Kriminalfall Barrow & Parker wurde die Legende von Bonnie und Clyde, eine jener Outlaw-Legenden, die seit den Tagen von Jesse James und William Bonney vor allem im Süden der Vereinigten Staaten immer dann entstanden sind, wenn das Recht nicht mehr eindeutig auf der Seite der bezahlten Hüter des Gesetzes stand.

Arthur Penns Film beginnt mit einer Folge von Schnappschüssen aus den Familienalben der Barrows und Parkers. Die vergilbten Photos zeigen, daß die Barrows und Parkers die Armut schon vor den Jahren der großen Depression kannten und sie nur schlimmer spürten, als die Not rapide um sich griff und auch die Ärmsten noch ärmer wurden, so arm, daß Bonnie und Clyde schließlich auszogen, um reich zu werden, sich mit Gewalt zu verschaffen, was sie sich mit Anstand nicht verschaffen konnten. Doch sie wurden nicht reich, was sie auch wagten, denn damals lohnte es sich manchmal kaum, vor einem Bankschalter den Colt zu ziehen, weil in den ländlichen Banken von Oklahoma und Texas in diesen Jahren ein gezogener Colt manchmal nicht mehr wert war als ein ungedeckter Scheck. In der ersten Bank, die sie überfielen, fanden Bonnie und Clyde nicht einen Nickel in der Kasse.

Bonnie und Clyde starben als Opfer einer Krise, die nicht die ihre war, und so lag es nahe, auf die allgemeinen Ursachen ihrer individuellen Schuld zu verweisen. Aber Arthur Penn und seine Drehbuchautoren Robert Benton und David Newman nahmen aus der Zeit nur das Kolorit. Ihre Version der Geschichte von Bonnie und Clyde ist alles andere als ein retrospektiver Kommentar zu einem kapitalistischen Debakel.