Das Licht im Speisesalon und in der Cocktailbar hat den sanften, mildtätigen Bronzeton, den ältere Ladys schätzen. Und die Plüschpolster im Rauchsalon und in der Lounge begünstigen die Vorliebe älterer Gentlemen, sich Abende lang mit Whisky und einem wortkargen Gesprächspartner über die wichtigsten Themen der Welt auszuschweifen. Und das Schwimmbecken auf dem Promenadendeck war für die wenigen jungen Leute einer Kreuzfahrt der „Ocean Monarch“ in den Gewässern von Bermuda längst groß genug.

Die Wandlung kam, als die bulgarische Staatsreederei das komfortable Schiff (13 500 BRT, 450 Passagiere) kaufte und ein neuer Geist ins generalüberholte Gehäuse vom Baujahr 1951 einzog: der Touropa-Scharnow-Geist. Und nun heißt das Schiff „Varna“ nach der Hafenstadt am Schwarzen Meer, der Kapitän Bjalko Toltoukov und das Kabinenkätzchen (Suite 74 bis 84) Maritza. Die „Varna“ dampft im neuen Jahr mit voller Kraft (17 Knoten) einer neuen, hoffentlich zukunftsträchtigen Phase im Seetourismus entgegen. Touropa-Geschäftsführer Herbert Degener: „Schiffsreise für alle.“

Die Gruppe der großen Touristikunternehmen betreibt, nach eigener treffender Formulierung: „... die Popularisierung der Urlaubsreise per Schiff.“ Am Anfang war die Analyse. Trotz ständig steigender Teilnehmerzahlen im Kreuzfahrtengeschäft hatten 1966 doch tatsächlich weniger als ein Prozent aller deutschen Urlauber (etwa 180 000) auf einer Seereise Erholung gesucht (Infratest). Das Mißverhältnis ermutigte die Manager des Ferienglücks, der frustierten deutschen Kreuzfahrergesellschaft die „Varna“ (nebst weiteren 18 Schiffen im Kreuzfahrtenkalender beider Veranstalter) zu verordnen und der Seetouristik neue, volkstümliche Seiten abzugewinnen. Sie ersannen für etwa die Hälfte aller 24 Kreuzfahrten der „Varna“ im Mittelmeer, Schwarzen Meer und Atlantik zusätzliche Kurzweil und mancherlei Jokus, die Jungkreuzfahrer am Ende beeindruckend finden.

Auf einer Mittelmeer-Kreuzfahrt von sieben Tagen gibt es zum Beispiel ein Filmfestival mit Uraufführung des Films „Angélique und der Sultan“ (Hauptdarsteller an Bord). Die Reisemanager halten die Filme der Angélique-Serie möglicherweise für Filmkunst.

Heinz Oestergaard persönlich

Eine siebentägige Kreuzfahrt zu italienischen und jugoslawischen Küsten wird durch die Gegenwart von Heinz Oestergaard verschönt. (Faksimiliert: „Ich würde mich freuen, Sie an Bord der Varna persönlich begrüßen zu dürfen.“) Der Modeschöpfer wird wissen, wovon er spricht, wenn er ein „Bade-Mode-Happening“ in Aussicht stellt. Der Ätna als Schauplatz einer Sport-Modenschau, „auf den Lavafeldern in 2000 Metern Höhe“, kann seinen Kreationen nur zur Zierde gereichen.

Eine Kreuzfahrt von 14 Tagen („Neun Länder und drei Meere“) legitimiert als Studienreise für Feinschmecker der Albrecht-Verlag, der „Die Süßwaren Zeitung“ und „Die Tiefkühlkette“ ediert. Bei anderen Kreuzfahrten reisen Publikumsorgane wie „Eltern“ mit, auch „Quick“ und „Epoca“.