Sie werden Krimsekt trinken und Champagner, Punsch und Glühwein. Zu den Klängen von Gitarren, Klampfen, Mundharmonikas, Geigen und Beat-Bands werden sie schwermütige und heitere Lieder singen oder Polonaise tanzen. In verrauchten Hütten, Festsälen, Weinstuben, unter Palmen und Sternen, auf Bergen und am Strand, im Schnee und unter südlicher Sonne werden sie das neue Jahr erwarten. Das Silvestervergnügen, soweit es Jugendreisebüros vermittelt haben, ist fast überall ausgebucht. Auf dem Umweg über Leningrad und Moskau werden drei Reisegruppen der Auslandsstelle des Deutschen Bundesstudentenringes und des CVJM-Reisedienstes das neue Jahr begrüßen. Der russische Silvestertraum hat ein wenig Romantik (eine Fahrt mit dem dreispännigen Pferdeschlitten über den Ladogasee), ein wenig Historie (der letzte Tag im alten Jahr beginnt in Moskau mit einem Ausflug zum Kloster Sagorsk) und etwas Kultur („festliche Silvesterveranstaltung“ mit Puccini-Oper im Bolschoi-Theater).

Damit es „pfundig“ wird, haben die Leutchen vom Deutschen Alpenverein „eine Menge Franzosen angefordert, die Ski fahren können“. Auf der Mitteralm am Wendelstein, dem Blecksteinhaus am Spitzingsee und einigen anderen Alpenvereinshütten wird in der Silvesternacht die deutsch-französische Freundschaft beschworen. Das Mädchen vom Alpenverein meinte, „gemischt ist’s schon, aber die Unterbringung ist getrennt“.

Hüttenzauber und Pisten zum Jahresende waren noch nie so stark gefragt wie in dieser Saison. „Der Kampf um die Betten wird von Jahr zu Jahr schlimmer“, klagt Max Zacher vom Münchner Club 28. „Alle wollen den Silvester-Boom ausnutzen.“ Der Club 28 feiert fröhlich am Rollepaß, in Wolkenstein, Canazei, Ischl, Saalbach, Klösterle, Oberlech, Schloß Kassegg und in Sölden. „Für eine zünftige Ausgestaltung des Silvesterabends sorgen die Reiseleiter!“

Urig, familiär, mondän und zünftig geht’s in den Hütten und Hotels der Auslandsstelle in Österreich, Italien und der Schweiz zu. In Campitello werden die tanzenden Paare um Mitternacht vor die Türen treten und dem Fackellauf der Skilehrer zuschauen.

„Händchen halten und sich gegenseitig aufhelfen“ wird eine der Hauptbeschäftigungen beim deutsch-französischen Anfängerskikurs in Todtmoos im Schwarzwald sein, den die Deutsche Gesellschaft für internationalen Jugendaustausch veranstaltet. So werden gleichzeitig die besten Voraussetzungen für die große Silvesterparty geschaffen.

„Hüttenspiele und Basteleien“ gibt’s für die 6000 Jungen und Mädchen, die mit dem Münchner Sport-Scheck-Reisedienst in die Berge gefahren sind. Und natürlich Skifahren. Und ein Tänzchen werden sie auch wagen, zur Mundharmonika vielleicht.

