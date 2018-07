Die weltweite Verminderung der Nachfrage nach Investitionsgütern ist auch an der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) nicht spurlos vorübergegangen. Durch verstärkte Exportbemühungen gelang es dem Unternehmen zwar, die rückläufigen Auftragseingänge aus dem Inland teilweise auszugleichen, so daß eine stärkere Schrumpfung des Auftragsbestandes vermieden wurde; der Umsatz blieb jedoch im Geschäftsjahr 1966/67 (30. Juni) um 3,4 Prozent hinter dem Rekordergebnis des Vorjahres zurück.

Im laufenden Geschäftsjahr hat sich der Auftragsbestand inzwischen wieder leicht erhöht. Dennoch ist nach den Worten von Ulrich Neumann, dem Vorstandsvorsitzenden, im Gesamtbereich noch kein Aufwärtstrend festzustellen; man spüre „noch keine Morgenluft“.

Dem Unternehmen kam in den letzten Jahren immer wieder die Breite seines Produktionsprogramms zugute, das von Dieselmotoren, Lastkraftwagen, Dampfkraftanlagen, Hebezeugen bis zu Druckmaschinen und Kernkraftanlagen reicht. Diese Vielfalt zusammen mit einem ausgezeichneten technischen Stand ist denn auch der Grund dafür, daß sich die MAN für die Zukunft gut gerüstet fühlt und auch weiterhin zuversichtlich ist. Ulrich Neumann glaubt, daß die MAN künftig ihre Marktposition halten oder nach Möglichkeit noch ausweiten kann.

Als besonderes Positivum wertete er unter anderem die Entwicklung eines neuen Fahrzeugdieselmotors sowie eines „Größtdieselmotors“ mit einer Leistung von bis zu 48 000 PS, das erweiterte Lkw-Programm mit komplettem Angebot von Fahrzeugen zwischen 4 t und 30 t Gesamtgewicht und schließlich auch die aktive Lizenzbilanz. Die Lizenzvergabe trage dazu bei, MAN-Erzeugnisse in aller Welt zu verbreiten.

Daß die Gesellschaft für die Zukunft nicht pessimistisch ist, wird indessen auch dadurch eindrucksvoll dokumentiert, daß sie in Anpassung an das inzwischen erreichte Geschäftsvolumen für Anfang nächsten Jahres eine Kapitalerhöhung von 105 auf 150 Millionen Mark vorschlägt. Die jungen Aktien werden im Verhältnis 7:3 zu pari angeboten. Bei einem derzeitigen Kurs um 630 errechnet sich für das Bezugsrecht ein Wert von rund 160 Prozent. Den Aktionären – knapp 65 Prozent der stimmberechtigten Stammaktien liegt bei der Gutehoffnungshütte – wird also die Kapitalerhöhung durchaus leichtgemacht.