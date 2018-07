Welches Werk der Weltliteratur ist gemeint? – Ratespiel zu Silvester

1

Sentimentaler Kitschroman im Stil der Courths-Mahler: Älterer Privatier, von Adel natürlich, vergafft sich in das Nichtchen seiner Frau, zeugt während (sic!) der Liaison im Ehelager ein Kind, verliert es, da die Geliebte den Knaben ertränkt, siecht dahin, nachdem die Nichte im Kreise der Lieben die Seele ausgehaucht hat, spricht wenig und stirbt am Ende inmitten von Liebesandenken. Die Moritat, die alle religiösen und sittlichen Empfindungen unseres Volkes verhöhnt, ist weder durch die feierlich-epigonale Sprache noch durch gewisse naturwissenschaftliche Zutaten zu retten, mit deren Hilfe der Verfasser seinen Tribut an die sogenannte Moderne zollt. Abzulehnen.

2

Als Frauen, die nach qualvollen Jahrhunderten Gleichberechtigung endlich errungen haben, protestieren wir gegen diese angeblich klassische, in Wirklichkeit rückständige Verherrlichung des gehorsamen Weibchens. Wir verwahren uns dagegen, daß der Mann diesem sich seines Eigenwertes noch bewußten weiblichen Menschen gegenüber gewissermaßen als Dompteur auftreten darf, so daß die Frau am Ende willenlos selbst die albernsten Befehle ausführt wie den, der dann nicht zufällig Schlagerkomponisten dazu diente, moderne Menschen im Musiktheater aufzuhetzen: Küß mich!

3

Wie, diese Frage sei schließlich erlaubt, wird der Vatikan auf dieses Werk reagieren? Immerhin ist es ein Mann Gottes, der hier auf ein Beinahe-Nichts reduziert wird, von den vorangegangenen Pikanterien nicht zu reden. Es ist wirklich bedauerlich, daß ein so prominenter Autor sich nicht zu schade dafür ist, den Heiligen Stuhl zu verunglimpfen.