München

An dem Fall ist alles Rechtens. Trotzdem aber bleibt er ein Skandal. Der Fall – das sind Leben und Tod des Bundeswehr-Gefreiten Hans Schamper aus dem oberbayerischen Utting am Ammersee. Bei einem Manöver kam er ums Leben. Den Eltern wird der Verlust ihres einzigen Sohnes, anfangs mit zehn Mark, inzwischen mit 28 Mark monatlich abgegolten. Zehn Mark kostet beispielsweise eine bessere Herrenkrawatte, 28 Mark ein Oberhemd.

„Wie er einrücken mußte, hat er geschimpft. Der Barras, hat er gesagt, kostet ihm einen Haufen Zeit und Geld, weil er doch gut verdient hat in seinem Beruf. Bub, habe ich zu ihm gesagt, die Zeit geht auch vorbei. Hauptsache, du kommst gesund wieder, und jetzt liegt er da“, sagt die Frau und deutet auf ein kleines Rechteck Erde. Es ist frisch geharkt und mit Astern geschmückt. Eine Kerze brennt vor dem Grabstein aus schwarzem Marmor mit der Aufschrift: „Hans! Schamper, geb. 5. 7. 1941, gest. 29. 6. 1966.“

Katharina Schamper, die 60jährige Mutter, geht jeden Samstag hinaus auf den Uttinger Friedhof zu ihrem Sohn. „Wenn Krieg gewesen war“, sagt sie, „dann hätte man mit dem Tod rechnen müssen, aber so“.

Als Hans Schamper am 1. April 1965 nach Kaufbeuren zum 2. Panzerbataillon 244 einrücken mußte, konnte er seine Eltern nicht mehr mit Geld unterstützen. Er beantragte für sie deshalb beim zuständigen Landratsamt in Landsberg am Lech eine Unterstützung, denn sein Vater erhält lediglich eine Invalidenrente von 258 Mark. Der Antrag hatte Erfolg: Das Ehepaar Schamper bekam jeden Monat 72 Mark Mietzuschuß und und Unterhaltsbeihilfe.

Das Landratsamt schöpfte dabei alle Möglichkeiten aus, die ihm das Unterhaltssicherungsgesetz für Wehrpflichtige bot. Die 72 Mark wurden freilich nicht den Eltern zugesprochen, sondern dem Sohn. Sozusagen als Mietpreis für sein Zimmer im elterlichen Haus, das ihm ja während seiner Dienstpflicht erhalten bleiben sollte. Zum letzten Male wurde das Geld im Juni 1966 überwiesen: In jenem Monat kam Hans Schamper ums Leben, und ein Toter braucht bekanntlich kein Zimmer mehr.

Das Unglück ereignete sich am 28. Juni 1966 um 9.30 Uhr, achtzig Tage vor Hans Schampers Entlassung aus der Bundeswehr. Beim Nachspannen einer Panzerkette prallte ein schwerer Werkzeugschlüssel ab und flog dem Gefreiten mit voller Wucht gegen die Schädeldecke. Hans Schamper war bewußtlos und blieb es auch, bis er am nächsten Tag, am 29. Juni 1966, um 13.30 Uhr in einem Münchner Krankenhaus starb.