Man wird alt, gut, daran ändern wir nichts. Aber worauf es ankommt, ist, daß die Dinge einem neu bleiben, und daß man sich eigentlich an nichts gewöhnt.

Thomas Mann

Rätselhafte Rezensionen

(Auflösung in Spiegelschrift)

1. Goethe: „Wahlverwandtschaften“; 2. Shakespeare: „Der Widerspenstigen Zähmung“; 3. Thomas Mann: „Der Erwählte“; 4. Wagner: „Tristan und Isolde“; 5. Hölderlin: „Hyperion“; 6. Frisch: „Biedermann und die Brandstifter“; 7. Goethe: „Wanderers Nachtlied“; 8. Shakespeare: „Hamlet“; 9. Heine: „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“; 10. Busch: „Max und Moritz“; 11. Shakespeare: „König Lear“; 12. Fontane: „Effi Briest“; 13. Beethovea/Bouilly/Sonnleithner/Treitschke: „Fidelio“; 14. Nabokov: „Lolita“; 15. Rilke: „Der Panther“; 16. Lessing: „Nathan der Weise“; 17. Strauß/Hofmannsthal: „Der Rosenkavalier“; 18. von Fallersleben: „Das Lied der Deutschen“.

Des Meisters Dank

Von einem Wahlsieg für Picasso hatten wir in der vergangenen Nummer berichtet, einer Volksabstimmung, in deren Verlauf die Basler Bürger mit 32 000 gegen 27 000 dafür gestimmt hatten, daß die Stadt die beiden Bilder „Les deux frères“ und „Arlequin assis“ für 8,4 Millionen kauft und so dem Basler Kunstmuseum, zu dessen Glanzpunkten die Bilder seit Jahren gehören, endgültig erhält. Picasso, der große Unberechenbare, der im vergangenen Jahr nicht einmal zur Eröffnung seiner großen Pariser Geburtstagsausstellung erschien, der, wie man aus dem Buch von Françoise Gilot welß, sein Geld sorgfältig in einem großen roten Lederkoffer hütet, er antwortete auf diesen Basler Bürgerentscheid mit einer großen Geste und schenkte der kunstfreudigen Stadt vier wertvolle Bilder: das Ölbild „La famille“, eine Aquarellstudie zu den „Demoiselles d’Avignon“ sowie zwei noch unbetitelte Bilder aus dem Jahre 1967.