Deutschlands Campingplätze waren im letzten Jahr besser besucht als jemals zuvor. Der Aufschwung im Wohnwagentourismus wurde von der Sparwelle begünstigt. Aber auch der Ausbau der Plätze und viele Neubauten wirkten sich günstig aus: Es gibt in Deutschland jetzt über 1200 gut ausgebaute Plätze. Der Komfort steigt: Sanitäre Anlagen, Küchen, Restaurants, Selbstbedienungsläden und sogar geheizte Schwimmbäder. Der Deutsche Camping Club (DCC) schätzt die Zahl der Übernachtungen auf den deutschen Plätzen im Jahr 1967 auf weit über 15 Millionen.

Auf einen guten Sommer folgt ein Rekordwinter. Die Deutschen sind enthusiastische Wintercamper: In der vergangenen Wintersaison wurden über 100 000 Übernachtungen gezählt. Diesmal liegen sogar schon 100 Prozent mehr Anmeldungen vor als im Vorjahr. Zur Zeit gibt es in Deutschland fast 200 Winterplätze, davon knapp 60 in schneesicheren Lagen.

Die Wohnwagenindustrie hatte 1967 dennoch eine schlechte Saison. Nach Zunahmen der Zulassungen von 33,4 und 33,5 Prozent in den vergangenen Jahren schloß sie im Sommer 1967 gerade noch mit einem Plus von gut einem Prozent. Die Umsätze werden gerade noch die Höhe des Jahres 1966 erreichen, denn 1967 war das Jahr der billigen Caravans: Fast alle Hersteller boten „entfeinerte“ Modelle und „Volkscaravans“ an. Der niedrigste Preis für Wohnwagen sank von gut 4000 auf unter 3000 Mark.

Dennoch sind die deutschen Hersteller optimistisch: Sie hatten Schlimmeres erwartet. Gemessen an den Rückschlägen in der Automobilindustrie, sind sie glimpflich davongekommen. Inzwischen geht es bei den Autoverkäufen wieder aufwärts. Und damit werden die Aussichten für Wohnwagen wieder besser. Ein Sättigungsgrad ist nach Meinung der Experten erst erreicht, wenn auf 100 Pkw zwei Caravans kommen; zur Zeit ist es auf 100 Personenwagen noch nicht einmal einer.

In der Bundesrepublik gibt es gegenwärtig rund 110 000 Wohnwagen, davon sind 25 Prozent nicht zugelassen (Standwagen). Die Branche erreicht (einschließlich Zubehör) jährlich einen Umsatz von fast 200 Millionen. Diese Millionen teilen sich rund 60 deutsche Hersteller und 20 ausländische Firmen (ihr Marktanteil beträgt 25 Prozent).

Die Vielfalt der Typen ist unübersehbar. Seit Jahren redet man von Rationalisierung, Typenbereinigung und Zusammenschlüssen. Doch in diesem Jahr wurde ein neuer Rekord erreicht: Auf der Messe im Oktober wurden 520 verschiedene Typen (Vorjahr: 310) vorgestellt. Die Hersteller entschuldigen sich: Der deutsche Wohnwagentourist sei ein Individualist. Doch die Typenvielfalt beruht nicht auf den Wünschen der Käufer: Sie ist vielmehr Zeichen der Nervosität der Branche.

Der größte deutsche Hersteller Wilk, Bad Kreuznach, baute im Caravanjahr 1966/67 rund 3650 Wohnwagen. Für 1967 wird ein Umsatz von etwa 26 Millionen Mark erwartet. Im Frühjahr einigte sich Wilk mit den Engländern, die unter den Ausländern den größten Anteil am deutschen Markt haben. Gemeinsam mit der britischen Gruppe Caravan International wurde eine Vertriebsgesellschaft (CI-Caravans International) mit 41 Niederlassungen in Deutschland gegründet.