Die Rezession ist überwunden – nun muß die Große Koalition beweisen, daß sie die Kraft zu Erfolgen hat

Man könnte es sich fast ersparen, es niederzuschreiben: Die Konjunkturprognosen für 1968 lauten so einhellig positiv, daß heute jeder der Überzeugung ist, der deutschen Wirtschaft stehe ein gutes Jahr bevor. Auch wenn nicht alle Hoffnungen in Erfüllung gehen, wird in der Bundesrepublik in diesem Jahr mehr produziert und besser verdient werden als je zuvor. Dennoch besteht kein Anlaß zu Übermut: Wir sind, um in Schillers Bild zu bleiben, zwar aus der Talsohle heraus, aber noch lange nicht über den Berg.

Vor einem Jahr hieß es an dieser Stelle! „Nur vordergründig sieht es so aus, als würden sich Schiller und Strauß heute nur die Aufgaben stellen, den Haushalt auszugleichen und die Wirtschaft aus der Stagnation herauszuführen – in Wahrheit geht es darum, unsere Industrie auf den Konkurrenzkampf in den siebziger Jahren vorzubereiten.“ Nun, mit der Modernisierung von Staat und Wirtschaft sind wir 1967 nicht allzu weit vorangekommen: An Reformen zu erwähnen sind eigentlich nur das „Wachstums- und Stabilitätsgesetz“ (also das Instrumentarium zur Globalsteuerung der Wirtschaft) und die mittelfristige Finanzplanung.

In der Sozialpolitik wurde gar nicht erst der Versuch unternommen, Reformen einzuleiten – etwa durch Zusammenfassung der verschiedenen Versicherungen. Im Gegenteil: Die Zahl der Gesetze, die bei den Betroffenen lediglich Verwirrung auslösen und nur noch von hochspezialisierten Experten zu verstehen sind, wurde weiter erhöht – wobei es gewiß kein Trost sein kann, daß die meisten Parlamentarier selbst nicht verstehen, was sie beschließen (welcher Abgeordnete wäre schon imstande, den Unterschied zwischen Zurechnungs- und Ausfallzeiten präzise zu definieren?).

Oder ein anderes Beispiel für versäumte Reformen. Noch immer ist Kurt Georg Kiesinger mit der Arbeit seines Kanzleramtes nicht zufrieden. Bonn verfügt weder über ein modernes Dokumentationszentrum, noch über genügend Beamte, die nicht nur verwalten, sondern auch Entscheidungen vorbereiten und planen können – der Regierung des drittgrößten Industriestaates der Welt stehen nicht einmal die Informationsmöglichkeiten zur Verfügung, die für jedes Unternehmen der Großindustrie längst selbstverständlich geworden sind. Alle Welt weiß das, der Kanzler beklagt es – aber nichts geschieht. Nicht einmal mit der Kabinettsreform, über die ständig diskutiert wird, ist man vorangekommen.

Nun mag man das Wort von Wirtschaftsminister Schiller akzeptieren, der in dem Gespräch mit der ZEIT gesagt hat: „In einem Jahr der Rezession kann man keine Reformen machen.“ Um so dringender wird es dann aber, jetzt nach Überwindung der akuten Krise die Zukunft vorzubereiten. 1968 ist das letzte Arbeitsjahr der Großen Koalition – unpopuläre Entscheidungen, die in diesem Jahr nicht getroffen werden, sind dann in den Wahlkampfmonaten 1969 bestimmt nicht mehr durchzusetzen. Die Finanzreform, von der Großen Koalition ausdrücklich als eines ihrer wichtigsten Ziele proklamiert, kann überhaupt nur verwirklicht werden, splange die beiden großen Parteien noch nicht im Wahlkampf stehen – weil nur eine starke Bundesregierung die Länder dazu bringen kann, wenigstens auf einen Teil ihrer eifersüchtig gewahrten Rechte zu verzichten. Und es bedarf wohl keiner Erläuterung, daß die Strukturkrise an der Ruhr in Wahlkampfhysterie nicht zu lösen ist...

Die ZEIT hat nie einen Hehl daraus gemacht, daß sie die Finanz- und Wirtschaftspolitik der Großen Koalition für richtig hält. Strauß und Schiller haben erreicht, was man von ihnen 1967 erwarten konnte: Die Staatsfinanzen sind in Ordnung, die Wirtschaft kommt wieder auf Touren. Freilich, Lorbeer verwelkt rasch: am Ende dieses Jahres werden sich beide Minister nur dann ein neues Lob verdient haben, wenn es ihnen gelingt, auch die größeren Aufgaben des Jahres 1968 zu lösen.

Diether Stolze