Eine Chromosomen-Abnormität, die für das ungeregelte Wachstum von Krebszellen verantwortlich sein könnte, entdeckten Forscher am Lawrence Radiation Laboratory der Universität von Kalifornien in Livermore. In neun verschiedenen Arten menschlicher kanzeröser oder präkanzeröser Zellen fanden sie drei bis acht E-16-Chromosomen, die in normalen Zellen nur paarweise vorkommen. Nach Ansicht der Forscher stört dieser Chromosomen-Überschuß möglicherweise das die normale Zellteilung regelnde Enzym-Gleichgewicht und bringt die Zellen zum krebsigen Wuchern. Ob eine solche Ursache-Wirkung-Beziehung tatsächlich besteht, sollen weitere Forschungen klären. roe.