Wer ist ein guter Fahrer und wie kann man es werden – Ernst Hornickel schildert hier eindringlich, worauf es in den nächsten Jahren ankommen wird, im Massenverkehr auf überfüllten Straßen sein Auto sicher, rücksichtsvoll und zügig zu lenken.

Von Ernst Hornickel

Gute Fahrer hat es immer schon gegeben, aber ihr Bild war jeweils ein anderes. In der Pionierzeit bis zum Ersten Weltkrieg war der gute Fahrer zugleich auch ein guter Monteur, der seine Maschine und alle ihre Aggregate genau kannte. Zwischen den beiden Kriegen, in einer Zeit, in der noch Raum genug war auf unseren Straßen, konnte sich mühelos ein neuer Typ entwickeln: der sportliche Fahrer. Mit Maschine und Fahrwerk vertraut, konnte er auf ziemlich leeren Straßen mühelos „Strich“ fahren. Das heißt übersichtliche Kurven schneiden, zügig überholen, das Tempo forcieren, und das alles ohne Seitenblicke auf Verkehrszeichen, deren Anzahl damals noch nicht ein Zehntel der heutigen betrug.

Ohne jeden Zweifel ist diese Zeit seit etwa zwölf Jahren vorüber. Damals begann, zuerst langsam, dann aber in immer schnellerem Tempo und seit 1959 mit einer Flut von Neuzulassungen, die Massenmotorisierung.

Das Leitbild des guten Fahrers der jüngsten Entwicklungsphase ist geprägt von der Notwendigkeit, sich auf überfüllten Straßen mühelos, intelligent, rücksichtsvoll und mit größtmöglicher Zügigkeit zu bewegen. Das kann aber nur derjenige, der

1. sicher,

2. gewissenhaft und