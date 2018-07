Von Heinz Michaels

Ein Jahr ist nutzlos vertan, ein Jahr, das für den technischen Fortschritt in der Bundesrepublik und ihre wirtschaftliche Zukunft hätte bedeutungsvoll sein können. Denn zu dieser wirtschaftlichen Zukunft gehört eine leistungsfähige deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie.

Vor zwölf Monaten forderte das Verteidigungsministerium von den fünf in Betracht kommenden Firmen, daß sie sich in ein oder auch zwei Gruppen konzentrieren. Das erschien vernünftig. Nicht nur, daß das Ministerium nur einen Gesprächspartner haben wollte; eine Konzentration ist vor allem vernünftig in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht.

Verglichen mit den Amerikanern, verglichen aber auch mit den Briten und Franzosen sind unsere Luftfahrtunternehmen doch bessere Klempnerwerkstätten, wenn auch mit einem hohen handwerklichen Niveau. Immerhin waren die von deutschen Flugzeugbauern in Lizenz gebauten Starfighter für die deutsche Luftwaffe von besserer Qualität als die Importe aus Amerika.

Doch es genügt im Flugzeugbau heute nicht mehr, nur gut und präzise Blech zu biegen; die geistige Leistung, die Entwicklung von Flugzeugen oder „Waffensystemen“, wie das Militärflugzeug heute im Fachjargon heißt, wird immer wichtiger.

Das Verteidigungsministerium streute allerdings aus den reichlich fließenden Steuermitteln Gelder unter die Luftfahrtindustrie, damit sie ihre Entwicklungsingenieure beschäftigte. Und jedes Unternehmen bekam seinen Teil, ein jegliches nach seiner Quote.

Es war keine Rede davon, nun etwa Unternehmen von international vergleichbarer Größenordnung zu schaffen. Schüchterne Ansätze zu Zusammenschlüssen blieben vielmehr im dumpfen Mief antiquierter Familientraditionen stecken. Nur in Bremen entstand mit den Vereinigten Flugtechnischen Werken eine stärkere Gruppe, die nunmehr auch an der Spitze der Branche steht.